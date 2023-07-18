Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci! Bakımsız klima enfeksiyona saçıyor

Muhammed Emin Akkoyunlu klima ile gelen tehlikelere karşı uyardı. Akkoyunlu, "Eğer klimanın tam karşısında durursanız bu sadece klima ile ilgili değil arabada camı açtınız bir taraftan rüzgar yüzünüze vuruyor. Bu yüzünüzün lokal olarak soğumasına neden oluyor. Bununla beraber en basiti kas ağrıları ortaya çıkıyor. İlerleyen süre içerisinde ise sinirlerin tutulmasına bağlı olarak bazen geçici bazen de kalıcı yüz felcine neden olabilir. Islak veya terli bir şekilde klimaya maruz kalmamak gerekiyor." dedi.