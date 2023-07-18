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Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci! Bakımsız klima enfeksiyona saçıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci! Bakımsız klima enfeksiyona saçıyor

Klima sıcak havaların vazgeçilmezine dönüşmüş durumda. Ancak klimaların kontrolsüz kullanımı ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Kalıcı felç riski de buna dahil. Peki olumsuz bir durumla karşılaşmamak için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar…

Türkiye en sıcak günlerini yaşıyor. Klima ise vazgeçilmezimiz. Klimanın kullanımı konusunda uzmanlar uyarıyor. Aşırı kullanımında çeşitli hastalıklara davetiye çıkartıyor. Kontrolsüz klima kullanımı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

A Haber'e konuşan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Yüz felcine kadar gidebilen hastalıklara neden olabiliyor." dedi.

Muhammed Emin Akkoyunlu klima ile gelen tehlikelere karşı uyardı. Akkoyunlu, "Eğer klimanın tam karşısında durursanız bu sadece klima ile ilgili değil arabada camı açtınız bir taraftan rüzgar yüzünüze vuruyor. Bu yüzünüzün lokal olarak soğumasına neden oluyor. Bununla beraber en basiti kas ağrıları ortaya çıkıyor. İlerleyen süre içerisinde ise sinirlerin tutulmasına bağlı olarak bazen geçici bazen de kalıcı yüz felcine neden olabilir. Islak veya terli bir şekilde klimaya maruz kalmamak gerekiyor." dedi.

Uzmanlar klima bakımının önemi de ayrı bir parantez açtı. Akkoyunlu "İyi bir bakım öneriyoruz. Eğer klimaların bakımı ve temizliği iyi yapılmadığı zaman o nemli ortamlarda enfeksiyonların birikmesi ve bunun saçılamasıyla beraber ciddi zatürre de meydana gelebiliyor." dedi.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Omzumun bir kısmı tutulmuş durumda.

- Klima açtığım zaman genelde başım çok ağrıyor

- Son haftada hiç kapatmadım diyebilirim

- Çok fazla açık bırakınca çarpabiliyor

Gizli tehlike! Başlat tuşuna basarken dikkat GİZLİ TEHLİKE! BAŞLAT TUŞUNA BASARKEN DİKKAT
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