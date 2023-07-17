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A Haber muhabiri sordu Başkan Erdoğan cevapladı! Suriye ile normalleşme süreci nasıl işleyecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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A Haber muhabiri sordu Başkan Erdoğan cevapladı! Suriye ile normalleşme süreci nasıl işleyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 gün sürecek Körfez turu öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın Suriye ile normalleşme sürecini kapsayan sorusuna, “Suriye ile kapımız açık. Esed ile görüşmeye kapalı değiliz. Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz.” cevabı verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan, Katar ile BAE'yi kapsayan ve 3 gün sürecek Körfez turu öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan, Körfez ziyaretinin ana gündeminin yatırım ve ticari ilişkiler olacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca tahıl Koridoru anlaşmasıyla ilgili olarak Körfez ziyareti sonrası Putin ile bir görüşme yapacağını söyledi.

Öte yandan Suriye uzun yıllar sonra Arap Birliği'ne geri döndü. Irak ve Suriye arasında üst düzey temaslar sağlandı. Türkiye'nin güneyindeki sıcak gelişmelerle ilgili A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Başkan Erdoğan'a bu konuya dair sorular yöneltti. Başkan Erdoğan, A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın Suriye ile ilişkilerin normalleşmesine dair sorusuna, "Suriye ile kapımız açık. Esed ile görüşmeye kapalı değiliz." dedi.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın soruları:

Suriye, İran, Rusya ve Türkiye 4'lü zirveleri tekrar devam edecek mi? Suriye ile ilgili normalleşme sürecine dair beklentiniz nedir? Takvim nasıl işleyecek?

Başkan Erdoğan, A Haber'in sorularını şöyle cevapladı:

Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık. 4'lü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esed ile görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Onların bize yaklaşımı önemli. Esed, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz biz orada terörle mücadele ediyoruz. Sınırlarımızda bu teröristler varken nasıl çıkarız. Aynı ifadeyi diğer ülkelere kullanabiliyor mu?

Peki Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Orsam Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal şöyle yorumladı:

"Esed rejimi Türkiye'ye yönelik olarak olumlu bir yaklaşım sergilemiyor. Suriye'nin PKK ile olan ilişikleri de yeni bir şey değil. Suriye, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de terörle olan mücadelesine de destek vermiyor. Teorik olarak prensip olarak görüşmede engel yok ama Esed hem mültecilerin geri dönüşü ile ilgili hem Suriye'nin istikrarı ile ilgili hem de terörle mücadele konusunda ne vereceği konusunda somut bir adım atmıyor. Ya da ona bu adımları attırmıyorlar.

Bilindiği üzere Suriye'ye dışardan etki eden ülkeler var. İran'ın bu noktada önemi var. Görüşme anlamında prensip olarak engel yok ama konuşulacak konular konusunda çok mesafe alınması gerekiyor. Esed rejiminin çok güçlü olduğunu düşünmemek lazım. Ülkenin bir kısmına hükmediyor, Fırat'ın doğusunda PYD ve ABD var. Kuzey de ise Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu var. Bu noktada Esed yönetim olarak acziyetini göstermiş durumda."

A Haber muhabiri sordu Başkan Erdoğan cevapladı! A HABER MUHABİRİ SORDU BAŞKAN ERDOĞAN CEVAPLADI!
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