A Haber muhabiri sordu Başkan Erdoğan cevapladı! Suriye ile normalleşme süreci nasıl işleyecek?

Peki Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Orsam Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal şöyle yorumladı:

"Esed rejimi Türkiye'ye yönelik olarak olumlu bir yaklaşım sergilemiyor. Suriye'nin PKK ile olan ilişikleri de yeni bir şey değil. Suriye, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de terörle olan mücadelesine de destek vermiyor. Teorik olarak prensip olarak görüşmede engel yok ama Esed hem mültecilerin geri dönüşü ile ilgili hem Suriye'nin istikrarı ile ilgili hem de terörle mücadele konusunda ne vereceği konusunda somut bir adım atmıyor. Ya da ona bu adımları attırmıyorlar.