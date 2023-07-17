Kansorejen tatlandırıcıya dikkat! Şekerden 200 kat tatlı zehir
Aspartam yani tatlandırıcı. Şekerden uzak durmak isteyenler diyet yapanlar ve diyabet hastalarının kullandığı ürünlerde kullanılan bir madde. Özellikle "light" diye satılan hazır gıdalarda karşımıza çıkıyor. Ama aspartamın aslında büyük bir kanserojen tehlikesi barındırdığı ortaya çıktı.
Milyonlarca kişi her gün tatlandırıcı ürün kullanıyor. Özellikle de diyette olanlar. Şekerden uzak durmak için light kola light meyveli yoğurt yani tatlandırıcılı ürünler tüketiyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü aspartamı insanlar için muhtemelen kansorejen sınıfına dahil etti.
Yapay tatlandırıcı, 1980'lerden bu yana sofralarımızda. Sakızdan, meşrubata, diş macunundan hazır tatlılara kadar pek çok üründe kullanılıyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Ayça Kaya, "Aspartam içeren yiyecekleri özellikle biz genellikle diyet ürünlerle birlikte vücudumuza alıyoruz. Bu yiyecekleri yerken de kilo vereceğimizi düşünüyoruz. Yapılan bir çok araştırmada şu gösterildi aspartam içeren tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler vücudumuza girdiğinde glb-1 hormonunu baskılıyorlar." şeklinde konuştu
Ama aslında aspartam, şeker ile aynı enerji seviyesine sahip. Bir gramı 4 kalori. Ancak şekerden 200 kat daha tatlı. 2010'da italya'da yapılan bir araştırmada aspartamın farelerde karaciğer ve akciğer kanserine yol açtığı görülmüştü. Aynı yıl danimarka'da yapılan başka bir araştırma yapay tatlandırıcılar ile erken doğum arasında ilişki tespit edilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir kişinin günlük tüketeceği aspartam miktarı kilosu başına 40 miligramı geçmemeli. Konuya dair Ayça Kaya, "Tatlandırıcılı yiyecek, içecekleri kullanmıyoruz peki biz günlük hayatımızda ne yapacağız? doğal maden suları, su, taze sıkılmış meyve - sebze sularını, şekersiz bitki çaylarını tercih edeceğiz." dedi.
A Haber konuşan vatandaşlar, "Tatlandırıcı küçük tabletler şeklinde oluyordu. Bir kere denedim çayıma attım çok kötüydü. Mümkün olduğu kadar tatlandırıcı ürünlerden uzak durmaya çalışıyorum ama patates kızartması yiyeceksiniz ketçap koyacağınız zaman bile içinde tatlandırıcı bulabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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