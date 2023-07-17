Kansorejen tatlandırıcıya dikkat! Şekerden 200 kat tatlı zehir

Ama aslında aspartam, şeker ile aynı enerji seviyesine sahip. Bir gramı 4 kalori. Ancak şekerden 200 kat daha tatlı. 2010'da italya'da yapılan bir araştırmada aspartamın farelerde karaciğer ve akciğer kanserine yol açtığı görülmüştü. Aynı yıl danimarka'da yapılan başka bir araştırma yapay tatlandırıcılar ile erken doğum arasında ilişki tespit edilmişti.