Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 200 iş insanı da katılacak

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Olpak, bölgedeki ülkelerle gümrük ve vize gibi konularda sıkıntılar yaşandığını, fakat ilişkilerin, devlet başkanları arasındaki sıcak diyalog sonucunda yeniden pozitif bir zemine oturmasıyla bu sıkıntıların geride kaldığını belirtti. Şimdi hangi sektörlerde hangi projelerde iş birliği imkanları geliştirileceğine odaklanıldığını ifade eden Olpak, üç ülkeyle de pek çok sektörde yatırım ve ticaret olanakları olduğunu gördüklerini ve fırsatları değerlendirmek istediklerini bildirdi.

Körfez ekonomisinin zirvesindeki bu ülkelerin artık ekonomilerini çeşitlendirme ve sanayilerini de geliştirme vizyonuyla hareket ettiklerini aktaran Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk özel sektörü de güçlü sanayisi ve sektörel çeşitliliğiyle bu ülkelere örnek olabilecek ve tecrübelerini aktararak birlikte yol yürüyecek en iyi alternatifler içinde. Zaten müteahhitlik ve altyapı alanlarında yüksek kapasiteli büyük projeler olduğunu biliyoruz. Örneğin Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon projelerinin toplamı 3,3 trilyon dolar ve Türkiye bu alanda uzun yıllardır bir dünya markası haline gelmiş durumda. Bunlara ilave olarak enerji ve özellikle yenilenebilir enerji, tarım, gıda, dijital teknolojiler, e-ticaret, fintek, finans, turizm, konut ve lojistik gibi birçok alanda iş birliği imkanlarının olacağını düşünüyoruz."