15 Temmuz’da darbecilerden alçak talimat: Turkuvaz’a gidin, ezin, vurun

13 KEZ AMELİYAT OLDU

Davut Ala 19 Şubat 2018'de kanlı geceyi şöyle anlattı: "Bu insanlara 'teslim olun' diye üç kez bağırdım. Onlar ateşle karşılık verdi. İlk mermiyi bana atılar. Mermi cüzdanıma geldi. İki, üç silah sesinden sonra Yaşar'ın düştüğünü gördüm. Onu çekmeye çalışırken, parmağıma kurşun geldi, sol parmağım koptu. Parmağımı avucumun içine aldım. Sol dizime iki mermi girdi. Sağ ayağıma, iki elime, kalbimin iki santim altına mermiler girdi. Kelime-i şahadet getirince, ciğerim yandı. Kan kaybından bayılmışım. 10 gün komada kalmışım. 13 defa ameliyat geçirdim."