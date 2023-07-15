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Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Aliyev’den Erdoğan’a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

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