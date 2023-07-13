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Menzil cemaatinin lideri El Hüseyni Adıyaman'da defnedildi! 250 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Menzil cemaatinin lideri El Hüseyni Adıyaman’da defnedildi! 250 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni Adıyaman'da toprağa verildi. Cenazenin Menzil Köyü’ne getirilişi sırasında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

İstanbul'da hayatını kaybeden menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'ne getirildi.

Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda kişi katıldı.

74 yaşında vefat eden Abdülbaki El Hüseyni, yaklaşık 1 buçuk yıldır istanbul'da tedavi görüyordu. Bir hafta önce durumu ağırlaşan El Hüseyni çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Gavs-ı Sani olarak adlandırılan El Hüseyni, 1993 yılında vefat eden abisi Muhammed Raşid Erol'dan irşad alarak cemaatin başına geçmişti.

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