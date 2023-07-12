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Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni vefat etti

Son dakika haberine göre Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni vefat etti. El-Hüseyni'nin cenaze töreniyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Menzil cemaati lideri Gavs-ı Sani olarak bilinen Seyyid Abdülbaki El Hüseyni tedavi gördüğü İstanbul'da özel bir hastanede vefat etti.

CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLECEK?
El Hüseyni'nin cenaze namazının Menzil'de kılınacağı açıklandı.

MENZİL ŞEYHİ SEYYİD ABDULBAKİ EL HÜSEYNİ KİMDİR?
Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki (k.s.) El Hüseyni'nin kim olduğu merak ediliyor. Seyyid Abdulbaki, ağabeyi ve aynı zamanda şeyhi Seyyid Muhammed Raşit Elhüseyni'nin 1993 yılında Hak'ka yürümesinden sonra Menzil'de irşad görevini devralmıştı.

Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti. Abdulbaki El Hüseyni, Menzil Köyün'den insanları Hak yoluna davet ediyordu.

BASIN AÇIKLAMASI
Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseyni dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin hadis-i şeri#erinde buyurduğu üzere, "Göz yaşarır, kalp mahzun olur ama biz sadece Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz." Rahman ve Rahim olan Rabbimizden sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

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