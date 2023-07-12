Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni vefat etti

BASIN AÇIKLAMASI

Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseyni dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin hadis-i şeri#erinde buyurduğu üzere, "Göz yaşarır, kalp mahzun olur ama biz sadece Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz." Rahman ve Rahim olan Rabbimizden sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

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