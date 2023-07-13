Damacana suyun maliyeti 1,5 TL satış 50 lira! Su bayilerinde fabrikalara suçlama
Bir ürünün fiyatını az bulduğumuzda kullanırız 'sudan ucuz' tabirini. Artık bu söz de tarihe karıştı diyebiliriz. Çünkü bugün bir damacananın fiyatı 50 lira. Üstelik içindeki suyun 1,5 TL olmasına rağmen. Açıklama su derneklerinden geldi. Su firmaları da ayağa kalktı. İşte o tartışma…
Kavuran sıcakları yaşadığımız bugünlerde, gündem en çok tükettiğimiz başlıca içeceğimiz suyun fiyatı. 19 litrelik damacana 50 lira oldu. Herkes sudaki bu fahiş artışı konuşurken SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu damacana suyun maliyetini 1,5 lira olarak açıkladı. Ortalık bir anda karıştı. Firmalar ayağa kalktı.
Artan su fiyatları bütçeyi de zorlamaya başladı. Bir evde ortalama haftada 2 damacana gidiyor. Bu da ayda 8 damacana demek. Damacananın fiyatıysa 40-50 TL arasında değişiyor. Bu da 400 TL demek.
50 liralık damacanada, suyun maliyeti sadece 1 buçuk lira. Peki kalan 48 buçuk lira hangi kaleme, ne kadar gidiyor? Su bayileri, fiyatı "fabrikaların belirlediğini" söylüyor. Tüketici de haliyle suyu ucuza içmek istiyor.
İstanbul'a gelen suyun büyük bir bölümü Sakarya ya da Bolu'dan geliyor. Damacanadan bir bardak su 60 kuruşa doluyor. Küçük suyun fiyatıysa 5 liraya dayandı. 1,5 litrelik su da yaklaşık 10 lira. Gelen bu zamlarla birlikte artık 'sudan ucuz' tabiri de artık anlamını yitirmiş durumda.
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