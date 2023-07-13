Damacana suyun maliyeti 1,5 TL satış 50 lira! Su bayilerinde fabrikalara suçlama

Kavuran sıcakları yaşadığımız bugünlerde, gündem en çok tükettiğimiz başlıca içeceğimiz suyun fiyatı. 19 litrelik damacana 50 lira oldu. Herkes sudaki bu fahiş artışı konuşurken SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu damacana suyun maliyetini 1,5 lira olarak açıkladı. Ortalık bir anda karıştı. Firmalar ayağa kalktı.