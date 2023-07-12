ABD ile yeni sayfa mı açılıyor? Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ilişkiler nasıl şekillenecek?

ABD'YE KONGRE TARİFESİ

İşte Türkiye burada çok güzel bir diplomatik manevra yaptı. Aynı politikaya bizde uygulayacağız. 1974 Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ABD Kongresi bize silah ambargosu koydu. Ancak o dönemde işgaller yüzünden Almanya üzerinden Türkiye'ye silah verdi. Şimdi peki ne oldu? Burada 'biz İsveç'in NATO üyeliğini hükümet olarak kabul ediyoruz ve TBMM'ye sevk edeceğiz ama ne olacağını bilmeyiz' mesajı verdik. İşte gelişmelere bakarsak ABD ilişkiler düzelmiş oluyor. ABD'nin gizli ya da açık uyguladığı engellemeler ve blokajlar kalkacak. Biz de İsveç'e onay vereceğiz.