Son dakika | Beyaz Saray'dan F-16 açıklaması! Biden kararı Kongre'ye getirecek
Son dakika haberi... Beyaz Saray'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Biden F-16'ların satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre ile istişare ederek bu süreci ilerletmeyi planladığını söyledi.
Sullivan, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gazetecilere konuştu.
Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Sullivan, İsveç'i NATO'nun yeni üyesi olarak bir an önce görmeyi istediklerini kaydetti.
Sullivan, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yanıtlarının ne olacağı sorusu üzerine, Biden'ın bu satışı desteklediğini uzun zamandır dile getirdiğini anımsattı.
Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin çıkarları ile de uyuştuğunu vurgulayan Sullivan, "Biden, Kongre ile de istişare ederek bu süreci ilerletmek istiyor." ifadesini kullandı.
Sullivan, Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını ne zaman onaylayacağının sorulması üzerine ise "Bu konuda net bir tarih veremem ancak Kongre üyeleri ile temastayız." yanıtını verdi.
Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün görüşeceğine işaret eden Sullivan, görüşmede birçok ikili ve bölgesel konunun ele alınacağını belirtti.
TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİ
Sullivan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması durumunda Avrupa Birliği'ne (AB) kabul edilip edilmeyeceği konusundaki bir sorunun ardından ise Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklediklerini vurguladı.
NATO'nun NATO, AB'nin ise AB olduğunu ve ABD'nin AB üyesi olmadığını belirten Sullivan, "(Türkiye'nin AB üyeliği ve İsveç'in NATO üyeliği) Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünmüyoruz." görüşünü paylaştı.
UKRAYNA'NIN NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU
Sullivan, Biden'ın NATO temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya geleceğine işaret ederek Ukrayna'nın NATO üyelik başvurusu konusunda şunları kaydetti:
"NATO müttefiklerimizle, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda görüşeceğiz. Ancak Başkan Biden'ın da söylediği gibi, Ukrayna'nın üyeliğini şimdi onaylamak, NATO'yu Rusya ile savaşa sokar. Ayrıca Ukrayna'nın reform konusunda atması gereken daha çok adım var ancak müttefikleri Ukrayna'nın gelecekteki üyeliği konusunda olumlu bir mesaj vereceklerdir."
NATO GENEL SEKRETERİ: "TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ F-16 DİYALOĞUNU MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasında F-16'lara ilişkin diyaloğu memnuniyetle karşıladığını belirterek, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçakları alma planının, dün Türkiye, İsveç ve NATO arasında İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında varılan uzlaşının bir parçası olmadığını bildirdi.
Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başlayacak NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen forumda konuştu.
İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve kendisinin katıldığı üçlü görüşme hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Bu zirve daha başlamadan tarihi bir hale geldi. Çünkü şimdi İsveç'in üyeliği meselesi bulunuyor ve İsveç, bu ittifakın tam üyesi olacak. Bu hem İsveç için hem Türkiye hem tüm NATO ve Baltık bölgesi için iyi." dedi.
Stoltenberg, Türkiye'nin terör konusunda meşru güvenlik endişelerini ortaya koyduğunu ve geçen yılki Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtıra ile bunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, İsveç'in bazı adımlar attığını ifade etti.
Bu metnin uygulandığını, son olarak İsveç'te bir kişinin terör suçundan mahkum edildiğini hatırlatan Stoltenberg, İsveç'in üyeliğiyle ittifakın daha güvenli olacağını belirtti.
Stoltenberg, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı alma planı hakkındaki soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:
"Bu, ABD'nin kararıdır. Türkiye, arada bir bağlantı görmediğini çok açık şekilde ortaya koydu. NATO, müttefikler arasında silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmak için neler yapabileceğimiz konusunda çok açık olmuştur. Türkiye ile ABD arasında F-16'lar konusundaki bir diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum. Ancak bu, dün vardığımız uzlaşının bir parçası değil."
Stoltenberg, İsveç'in ne zaman NATO üyesi olacağına ilişkin soruya karşılık olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in katılımı hakkındaki onay belgesini TBMM'ye en kısa sürede göndereceği taahhüdünde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu.
"Türkiye'nin kendi meclis süreci bulunuyor. Tam bir takvim için detaya giremem. TBMM şu anda açık değil. Ancak en önemlisi şu ki Türkiye, katılım protokolünü sevk edeceği konusunda açık bir karar vermiştir. İnanıyorum ki Türkiye'de onay olacağı konusundaki ana meseleyi de çözmüş bulunuyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS yığılma nedir, ne demek? 2023 YKS yığılma olursa ne olur?
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?
- SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa'da ne oldu?
- YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih tarihi belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr
- KPSS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? ÖABT, Lisans...
- 30. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak 2023? Polislik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?
- 100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...
- Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta?
- Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...