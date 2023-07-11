Son dakika | Beyaz Saray’dan F-16 açıklaması! Biden kararı Kongre’ye getirecek

Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin çıkarları ile de uyuştuğunu vurgulayan Sullivan, "Biden, Kongre ile de istişare ederek bu süreci ilerletmek istiyor." ifadesini kullandı.

Sullivan, Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını ne zaman onaylayacağının sorulması üzerine ise "Bu konuda net bir tarih veremem ancak Kongre üyeleri ile temastayız." yanıtını verdi.

Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün görüşeceğine işaret eden Sullivan, görüşmede birçok ikili ve bölgesel konunun ele alınacağını belirtti.