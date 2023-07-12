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Haberler Galeri Ajanslar "son dakika" koduyla duyurdu! Türkiye'ye F-16 satışını istemeyenleri şoke eden karar! Erdoğan-Biden zirvesi sonrası dünya tek bir şeyi konuşuyor

Ajanslar "son dakika" koduyla duyurdu! Türkiye'ye F-16 satışını istemeyenleri şoke eden karar! Erdoğan-Biden zirvesi sonrası dünya tek bir şeyi konuşuyor

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta devam eden NATO Liderler Zirvesi'ne Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği damga vurdu. Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeyi uluslararası haber ajansları "son dakika" koduyla geçerken, görüşme sonrası ABD kanadının F-16 meselesine "kayıtsız şartsız" yeşil ışık yakması gündem oldu. Politico gibi bazı ajanslar Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez gibi isimleri öne sürerek "Henüz onay verilmedi ve satılmadı" şeklinde açıklama yaptı. Diğer yandan İngiliz ve Yunan basını ise F-16'lara resmen yeşil ışık yakıldığından bahsetti.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 08:24
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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! Türkiye’ye F-16 satışını istemeyenleri şoke eden karar! Erdoğan-Biden zirvesi sonrası dünya tek bir şeyi konuşuyor

Bir süredir merakla beklenen Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde ilk gün geride bırakıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! Türkiye’ye F-16 satışını istemeyenleri şoke eden karar! Erdoğan-Biden zirvesi sonrası dünya tek bir şeyi konuşuyor

Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! Türkiye’ye F-16 satışını istemeyenleri şoke eden karar! Erdoğan-Biden zirvesi sonrası dünya tek bir şeyi konuşuyor

Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! Türkiye’ye F-16 satışını istemeyenleri şoke eden karar! Erdoğan-Biden zirvesi sonrası dünya tek bir şeyi konuşuyor

Görüşmenin sonunda ise iletişim başkanlığından yapılan açıklamada "Görüşmede siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler, güvenlik alanında işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı." sözlerine yer verdi.

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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! Türkiye’ye F-16 satışını istemeyenleri şoke eden karar! Erdoğan-Biden zirvesi sonrası dünya tek bir şeyi konuşuyor

Başkan Erdoğan da görüşme ile ilgili, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.