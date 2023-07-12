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Ajanslar "son dakika" koduyla duyurdu! Türkiye'ye F-16 satışını istemeyenleri şoke eden karar! Erdoğan-Biden zirvesi sonrası dünya tek bir şeyi konuşuyor
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta devam eden NATO Liderler Zirvesi'ne Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği damga vurdu. Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeyi uluslararası haber ajansları "son dakika" koduyla geçerken, görüşme sonrası ABD kanadının F-16 meselesine "kayıtsız şartsız" yeşil ışık yakması gündem oldu. Politico gibi bazı ajanslar Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez gibi isimleri öne sürerek "Henüz onay verilmedi ve satılmadı" şeklinde açıklama yaptı. Diğer yandan İngiliz ve Yunan basını ise F-16'lara resmen yeşil ışık yakıldığından bahsetti.
Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:12Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 08:24