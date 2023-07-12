Meclis’in gündeminde neler var? Emekli ve memur maaşları ne olacak? Emekliye ek zam olacak mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Bugün yasama çalışmalarına başlayacak Genel Kurul, memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Cezaevlerinde Kovid-19 iznini 5 yıla çıkartan madde ile kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan başlıklar da dahil olmak üzere milyonları ilgilendiren düzenlemeler tatile girmeden yasalaşacak. Peki yeni gelişmeler olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Milyonların gözü Meclis'te olacak. Meclis'in gündeminde memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi olacak. Düzenleme ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Memurlara seyyanen 8 bin 77 lira ödeme yapılacak.
Konut kiralarında artışı yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılması da görüşülecek. Koronavirüs pandemisinde 9 Kasım 2022'den önce kesilen idari para cezalarının iadesi yapılacak. 31 Temmuz itibariyle Kovid 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süreleri denetimli serbestlik altında infaz edilecek.
Faruk Erdem'in öne çıkan değerlendirmeleri:
"Meclis bugün saat 2'de toplanacak ve geniş bir torba yasa var. Onun içinde memurların taban maaşını 22 bin liraya çıkartılmasıyla ilgili yasa ile birlikte emeklilerin enflasyon artışı var. Yine kira meselesi var, vergilerler ilgili düzenlemeler var. Burada milyonları ilgilendiren bir torba yasa var. Yasanın dün görüşülmesi bekleniyordu ancak bugüne kaldı. Acaba bir değişiklik olacak mı? Emeklilerin burada bir artış beklentisi var. Belki taban maaşlarda bir değişiklik olur.
22 MİLYON İNSAN BEKLEMEDE
Burada kira meselesi de çok önemli. 16 milyon emekli beklemede çok önemli bir torba yasa. Burada 5 milyondan fazla memurla beraber 22 milyon insanı direkt olarak ilgilendiren bir durum var. Bunun yanında asgari ücrete verilecek 500 liralık destek maddesi de bu yasanın içinde.
KİRALARA YÜZDE 25 SINIRI
Meclis 15 Temmuz'da tatile gidecekti ancak AK Parti'nin teklifi ile bu 23 Temmuz'a uzatıldı. Meclis çalışmalarına devam edecek yoğun bir gündem var. Kiralarla ilgili geniş bir yasa çalışması yapılıyor. Kira sınırı ile ilgili yasa 2 Temmuz'da bittiği için ilk etapta bu yasa yapıldı. Memurlarla ilgili yasanın da hızlı şekilde geçmesi gerekiyor. Çünkü maaşlar ödenecek. Yasanın bu ek maddelerinin mutlaka geçmesi lazım.
ACİL ÇIKMASI GEREKEN YASALAR
Seçimden önce beyannamede konuştuğumuz konular vardı. Ev kadınlarının prim desteği, Bağ-Kur ve SSK prim eşitliği, Aile ve Gençlik Bankası gibi önemli başlıklar bir sonraki torba yasa da yer alacak. Bu torba yasada acil olarak çıkması gereken maddeler yer alıyor. Burada hızlı yapılması gereken bu işlemler tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor."
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