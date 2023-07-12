Meclis’in gündeminde neler var? Emekli ve memur maaşları ne olacak? Emekliye ek zam olacak mı?

Faruk Erdem'in öne çıkan değerlendirmeleri:

"Meclis bugün saat 2'de toplanacak ve geniş bir torba yasa var. Onun içinde memurların taban maaşını 22 bin liraya çıkartılmasıyla ilgili yasa ile birlikte emeklilerin enflasyon artışı var. Yine kira meselesi var, vergilerler ilgili düzenlemeler var. Burada milyonları ilgilendiren bir torba yasa var. Yasanın dün görüşülmesi bekleniyordu ancak bugüne kaldı. Acaba bir değişiklik olacak mı? Emeklilerin burada bir artış beklentisi var. Belki taban maaşlarda bir değişiklik olur.