04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlara yeni maaş! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Refah payı ne kadar olacak?

Milyonlara yeni maaş! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Refah payı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı yarın netleşecek. Enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak olan orana refah payı da eklenecek. Çıkacak oran sosyal yardımlarla birlikte kıdem tazminatının da değişmesine neden olacak. Peki enflasyon oranı tahminen ne kadar olacak? Refah payı kimlere eklenecek? İşte emekli ve memur zammı ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:00
  • 1
  • 16
Milyonlara yeni maaş! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Refah payı ne kadar olacak?

20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı yarın netleşiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Milyonlara yeni maaş! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Refah payı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ilk 6 aylık TÜFE oranıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 6'lık toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkı ortaya çıkacak.

  • 3
  • 16
Milyonlara yeni maaş! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Refah payı ne kadar olacak?

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre zam oranlarına refah payı da eklenecek.

  • 4
  • 16
Milyonlara yeni maaş! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Refah payı ne kadar olacak?

2 FARKLI TAHMİN VAR
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 15.26 çıkmıştı. Haziran verisi için ise 2 farklı tahmin var.

  • 5
  • 16
Milyonlara yeni maaş! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Refah payı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu yüzde 2.81 olarak tahmin edildi.