Milyonlara yeni maaş! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Refah payı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı yarın netleşecek. Enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak olan orana refah payı da eklenecek. Çıkacak oran sosyal yardımlarla birlikte kıdem tazminatının da değişmesine neden olacak. Peki enflasyon oranı tahminen ne kadar olacak? Refah payı kimlere eklenecek? İşte emekli ve memur zammı ile ilgili son gelişmeler...