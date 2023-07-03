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Memurlara yönelik zam tablosunda yeni maaşlar! Mesleklere göre olası dağılım belli oldu! İşte tahmini yeni rakamlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen Kabine toplantısının ardından emekli ve memur zammına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası A Haber ekranlarına konuk olan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz meslek gruplarına göre memurların yeni olası maaşlarına ilişkin rakamları paylaştı. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis, teknisyen, profesör, araştırma görevlisi, vaiz, avukat, müsteşar, genel müdür, şube müdürü olası maaşları...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 23:10
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Memurlara yönelik zam tablosunda yeni maaşlar! Mesleklere göre olası dağılım belli oldu! İşte tahmini yeni rakamlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken emekli ve memur zammına ilişkin de konuştu.

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Memurlara yönelik zam tablosunda yeni maaşlar! Mesleklere göre olası dağılım belli oldu! İşte tahmini yeni rakamlar...

Başkan Erdoğan zamlara ilişkin sürecin çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon rakamıyla başlayacağını ifade etti.

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Memurlara yönelik zam tablosunda yeni maaşlar! Mesleklere göre olası dağılım belli oldu! İşte tahmini yeni rakamlar...

Erdoğan "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Memurlara yönelik zam tablosunda yeni maaşlar! Mesleklere göre olası dağılım belli oldu! İşte tahmini yeni rakamlar...

TBMM'de bu hafta, memur ve emekli maaşlarında artış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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Memurlara yönelik zam tablosunda yeni maaşlar! Mesleklere göre olası dağılım belli oldu! İşte tahmini yeni rakamlar...

En düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı olarak yapılması öngörülen zamlarla ilgili yasal düzenlemenin bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulacak.