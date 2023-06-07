BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI 2023! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO 1 ton buğday taban fiyatı...
"Buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından binlerce çiftçiyi ilgilendiren arpa ve buğday alım fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Peki, TMO 1 ton buğday fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2023 güncel buğday ve arpa alım fiyatları...
"Buğday ve arpa alım fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milyonlarca üreticinin beklediği Topram Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ve arpa taban fiyatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İşte, güncel buğday fiyatları...
2023 BUĞDAY ALIM FİYATI AÇIKLANDI
Başkan Erdoğan, Kaibne toplantısı ardından yaptığı açıklamada, buğday ve arpa alım fiyatlarını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
''Geçen ay başında yaş çay alım fiyatlarını açıklayarak üreticilerimizi sevindirmiştik. Bugün de buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpa da ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çifti kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday başında bin lira arpa için 500 lira verilecektir. Üreticilerimizin eline ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira arpa da ise 7 bin 500 lira geçecektir. ''
İŞTE FİYATLAR!
Çiftçiye verilen haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan ''Toprak Mahsulleri Ofisinin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. "Hububat Üretim Primi" desteğiyle birlikte üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir.'' açıklaması olan bir paylaşımda bulundu.
2022 BUĞDAY VE ARPA TABAN FİYATI NE KADARDI?
Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO alım fiyatları şöyle duyurulmuştu:
-Sert Ekmeklik Buğday: 6.050 TL/Ton
-Arpa: 5.500 TL/Ton
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- BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI 2023! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO 1 ton buğday taban fiyatı...
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