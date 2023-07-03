CHP’nin içindeki kaosu Enis Berberoğlu gözler önüne serdi: Yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız

ANKET FİRMALARI KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU

Kılıçdaroğlu ayrıca anket firmalarına ilişkin de "Biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O bağlamda altı lider ve iki Büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanları çıktık." ifadelerini kullanmıştı.