CHP'nin içindeki kaosu Enis Berberoğlu gözler önüne serdi: Yüzde 48'i çöpe atmış durumdayız
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı mağlubiyetlerle Türk siyasi tarihine geçen ve hala istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu faturayı MYK ve danışmanlarına kesti. CHP içinde büyük bir kaos yaşanırken CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun sözleri partideki son durumu gözler önüne serdi. Berberoğlu "29 Mayıs itibariyle biz yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız ve bu benim ciğerimi yakıyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken arkasına HDP ve PKK desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla tabanında ve Kandil'de büyük hayal kırıklığı yarattı.
İSTİFAYA YANAŞMIYOR
Kılıçdaroğlu aldığı 13 mağlubiyetle Türk siyasi hayatına geçerken, bu sonuca rağmen istifaya yanaşmayarak tabanında da büyük tepki çekti.
"AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİLDİ"
Bunun yanında seçimlerden 12 gün sonra ekranlara çıkabilen Kemal Kılıçdaroğlu aldıkları yenilgiye ilişkin "Ağır bir yenilgi değildi" ifadelerini kullanarak kendisine gönül verenleri adeta çılgına çevirdi.
ANKET FİRMALARI KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU
Kılıçdaroğlu ayrıca anket firmalarına ilişkin de "Biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O bağlamda altı lider ve iki Büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanları çıktık." ifadelerini kullanmıştı.
KIRSALDAKİ İNSANLARI KÜÇÜMSEDİ
Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş." diye konuşmuştu.
YÜZDE 48'İ ÇÖPE ATTIK
Bu gelişmeler sonrası bugün seçim sonuçlarını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu CHP içindeki kaosu resmen gözler önüne serdi.
Berberoğlu açıklamasında "29 Mayıs itibariyle biz yüzde 48'i çöpe atmış durumdayız ve bu benim ciğerimi yakıyor" ifadelerini kullandı.
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