TMO buğday alım fiyatları son dakika! Buğday alım fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Buğday taban fiyatlar ne kadar, kaç TL olacak?
"Buğday alım fiyatları açıklandı mı, ne kadar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Buğday alım fiyatları 2023, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) açıklaması ile netlik kazanacak. Türkiye'nin önemli hububat üretimlerinden olan buğday alım fiyatlarının açıklanması için üreticilerin beklentileri arttı. Peki, Buğday alım fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
"Buğday alım fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buğday alım fiyatlarını açıkladı. Peki, Buğday alım fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi;
Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyarlarını belirledik.
TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir.
BUĞDAY FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
28 Mayıs seçimlerinden önce Eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, şu değerlendirmelerde bulunmuştu;
"Gerek Toprak Mahsulleri Ofisimizin gerekse özel sektöre ait lisanslı depolarımızın tamamı üreticilerimiz isterse ürünlerini hasat edip ürünlerini bu depolarda muhafaza edebilirler. Biz fiyat açıkladığımızda kendi tercihlerini hayata geçirebilirler. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi olarak fiyatları açıkladığımızda üretici kendi kararını verecek, depolardaki ürünlerini satmış olacak. Geçtiğimiz yılı örnek alacak olursak, 2022 yılı fiyatımızı 5 Haziran'da açıkladık. Bu yıl da piyasa şartlarını ve mevsimsel şartlarını da dikkate alarak inşallah gerektiğinde, gerekli zamanı, gereken fiyatı açıklıyor olacağız. 2022 yılında, bir önceki yıl 2250 lira olan buğdayı, 7 bin 450 liraya almıştık. 7 bin 450 liranın bin liralık kısmı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edilen ürünler içindi. Piyasada da 6 bin 450 lirada buğday işlem görmüştü. Bu yıl da oturup bu hesaplamaları yapacağız. Bizler için üreticinin üretim maliyetleri ve refah seviyesi bu anlamda önemli olacak. Piyasa şartlarını da dikkate alacağız."
2022 YILINDA BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO alım fiyatları;
Sert Ekmeklik Buğday için 6.050 TL/Ton,
Arpa için ise 5.500 TL/Ton, olarak 05/06/2022 tarihinde açıklanmıştı.
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- TMO buğday alım fiyatları son dakika! Buğday alım fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Buğday taban fiyatlar ne kadar, kaç TL olacak?
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