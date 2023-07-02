Memur ve emekliye zam, torba yasa... Kabine toplanıyor! İşte masadaki milyonları ilgilendiren konular

Son dakika haberi... Tüm gözler yarınki Kabine toplantısına çevrildi. Kabine'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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