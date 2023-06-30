Fransa sokakları savaş alanına döndü Emmanuel Macron konsere gitti! Sokağa çıkma yasağı, yağma, kargaşa! Ülke alev alev

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Darmanin, ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi.Ülke genelinde 5 bini Paris'te olmak üzere 40 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.