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Fransa sokakları savaş alanına döndü Emmanuel Macron konsere gitti! Sokağa çıkma yasağı, yağma, kargaşa! Ülke alev alev

Fransa'da 17 yaşındaki Müslüman çocuk kaçmak istediği sırada Fransız polisi tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Olay sonrası Fransa sokakları adeta yangın yerine döndü. Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi birçok şehirde halk sokaklara indi. Çıkan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, bazı şehirlerde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fransa sokakları savaş alanına dönerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin ünlü İngiliz müzisyen Elton John'un konserine gitmesi büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 30.06.2023 10:56
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Fransa sokakları savaş alanına döndü Emmanuel Macron konsere gitti! Sokağa çıkma yasağı, yağma, kargaşa! Ülke alev alev

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesinin ardından sular durulmuyor.

FRANSA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

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Fransa sokakları savaş alanına döndü Emmanuel Macron konsere gitti! Sokağa çıkma yasağı, yağma, kargaşa! Ülke alev alev

Fransız basınındaki habere göre, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir banka ateşe verildi. Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde mağazalar yağmalandı. Olayın yaşandığı Nanterre'de ana caddede çok sayıda araç yakılırken, göstericiler binaların duvarlarına "Nael için intikam" yazdı.

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Fransa sokakları savaş alanına döndü Emmanuel Macron konsere gitti! Sokağa çıkma yasağı, yağma, kargaşa! Ülke alev alev

MECLİS BİNASI ATEŞE VERİLDİ
Toulouse, Lille gibi kentlerde Nael'in ölümüne tepki gösterenler polise taş attı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Paris'in güneyindeki Clichy-sous-Bois'de göstericiler ilçe meclisi binasının girişini ateşe verdi.

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Fransa sokakları savaş alanına döndü Emmanuel Macron konsere gitti! Sokağa çıkma yasağı, yağma, kargaşa! Ülke alev alev

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Darmanin, ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi.Ülke genelinde 5 bini Paris'te olmak üzere 40 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.

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Fransa sokakları savaş alanına döndü Emmanuel Macron konsere gitti! Sokağa çıkma yasağı, yağma, kargaşa! Ülke alev alev

Öte yandan, Fransız meclisinde Nael'in anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.