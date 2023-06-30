30 Haziran 2023, Cuma
Fransa sokakları savaş alanına döndü Emmanuel Macron konsere gitti! Sokağa çıkma yasağı, yağma, kargaşa! Ülke alev alev
Fransa'da 17 yaşındaki Müslüman çocuk kaçmak istediği sırada Fransız polisi tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Olay sonrası Fransa sokakları adeta yangın yerine döndü. Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi birçok şehirde halk sokaklara indi. Çıkan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, bazı şehirlerde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fransa sokakları savaş alanına dönerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin ünlü İngiliz müzisyen Elton John'un konserine gitmesi büyük tepki çekti.
Giriş Tarihi: 30.06.2023 10:56
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