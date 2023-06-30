Zam miktarında kademeli artış yolda! Emekli ve memur zammı düzenlemesi TBMM'ye geliyor! Tarih belli oldu...
Milyonların merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan zam miktarının açıklanmasının ardından şimdi gözler memur ve emeklilere yapılacak olan zamma çevrildi. Yasal düzenleme için çalışmalar hızlarnırken zam teklifinin Temmuz ayının ilk haftasında TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Peki kime ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
Asgari ücretin belli olmasının ardından Türkiye'de artık milyonlarca vatandaş gözünü emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam miktarına çevirdi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TBMM'DE
Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak düzenlemede de sona yaklaşıldı. Önümüzdeki hafta kritik karar TBMM'ye sunulacak.
SON ŞEKLİ VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının bayramdan sonra teklife son şeklini vermesi bekleniyor.
ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI
Bu çerçevede, en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için göreve, unvana, dereceye ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı artışı da zam oranlarını belirleyecek.
DOĞRUDAN MEMUR EMEKLİLERİNE DE YANSIYACAK
Emekli maaşlarına yönelik düzenlemede teklifte yer alacak memurlara yapılacak olan zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak. Ayrıca, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.
KOMİSYON SONRASI GENEL KURUL'A
Söz konusu düzenlemenin temmuz ayının ilk haftası meclis'e sunulması bekleniyor. Teklif, komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurul'da ele alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararın TBMM'den hızla geçmesi için çaba göstereceklerini ifade etmişti.
İşte Bakan Işıkhan'ın sözlerinde öne çıkanlar:
Memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine Işıkhan, konu üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti.
Torba yasa teklifinde yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Işıkhan, "Bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz, torba yasada her tarafı, paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının torba yasa teklifinde yer alacağını aktaran Işıkhan, teklifin Meclis'ten kısa sürede geçmesini sağlayacaklarını ifade etti.
Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, temmuz ayında inşallah." diye konuştu.
Teklifte 500 lira asgari ücret desteğinin de yer alacağını belirten Işıkhan, Bakanlık bürokratlarının konu üzerinde çalıştığını vurguladı.
"HİÇBİR ÇALIŞANIMIZIN HAKKINI YEMEYİZ"
Başkan Erdoğan ise en düşük memur maaşı ve emekli maaşına yönelik "Hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenilmesine de izin vermeyiz" demişti.
İşte konuya ilişkin Başkan Erdoğan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlerinde memurların maaş düzenlemesi olduğunu, yasaya göre memurların maaş artış oranlarının ocak ve temmuz ayında belirlendiğini söyledi.
Memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, daha önce böyle bir uygulamanın bulunmadığını kaydetti.
Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13,5 oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde 30 oranında zam yapıldığını hatırlatan Erdoğan, 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşının reel olarak yüzde 136 artışta yaklaşık 12 bin liraya çıkarıldığını belirtti.
Erdoğan, temmuzda bir adım daha atacaklarını bildirerek, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim." şeklinde konuştu.
Ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlı olduklarını, kanuni düzenleme gerektirdiği için yeni yasama döneminde atacakları adımlardan birinin de birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik olacağını ifade eden Erdoğan, "Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, müsterih olsunlar. Bize güvenmeye, hükümetlerine inanmaya devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenilmesine de izin vermeyiz." dedi.
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