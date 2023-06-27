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Haberler Galeri NATO hayali kuran İsveç'in başka çaresi yok! Türkiye ne dediyse o! Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor

NATO hayali kuran İsveç'in başka çaresi yok! Türkiye ne dediyse o! Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor

NATO ittifakına dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç tutuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşmeyi gündemine alan İsveç kara kara ne yapacağını düşünürken dünya basını da konuya geniş yer ayırdı. Başkan Erdoğan'ın İsveç restini gündemine taşıyan gazeteler, PKK şartını yazdı.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 09:00
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NATO hayali kuran İsveç’in başka çaresi yok! Türkiye ne dediyse o! Dünya Başkan Erdoğan’ın sözlerini konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşme tüm dünyada gündem oldu. Başkan Erdoğan bir kez daha İsveç'e PKK resti çekti.
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NATO hayali kuran İsveç’in başka çaresi yok! Türkiye ne dediyse o! Dünya Başkan Erdoğan’ın sözlerini konuşuyor
Başkan Erdoğan ve Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşme İsveç'in NATO üyeliği de ele alındı. Görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.
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NATO hayali kuran İsveç’in başka çaresi yok! Türkiye ne dediyse o! Dünya Başkan Erdoğan’ın sözlerini konuşuyor

"TÜRKİYE'YE DEĞİL NATO'NUN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİR"

Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.

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NATO hayali kuran İsveç’in başka çaresi yok! Türkiye ne dediyse o! Dünya Başkan Erdoğan’ın sözlerini konuşuyor

Bu sözler İsveç basınında yankılandı. Sydvendskan'da yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın yeni yasayı 'anlamsız' bulduğu ifade edildi.

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NATO hayali kuran İsveç’in başka çaresi yok! Türkiye ne dediyse o! Dünya Başkan Erdoğan’ın sözlerini konuşuyor

Ülkede PKK destekçilerinin kol gezdiği açıkça itiraf edilen haberde "PKK'yı destekleyenlerin 'Özgürce hareket etmesine" izin verildiği için Erdoğan yasayı 'anlamsız' buluyor" denildi.