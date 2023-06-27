NATO hayali kuran İsveç'in başka çaresi yok! Türkiye ne dediyse o! Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor

NATO ittifakına dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç tutuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşmeyi gündemine alan İsveç kara kara ne yapacağını düşünürken dünya basını da konuya geniş yer ayırdı. Başkan Erdoğan'ın İsveç restini gündemine taşıyan gazeteler, PKK şartını yazdı.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 09:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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