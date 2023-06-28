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Hem hafız hem LGS Türkiye birincisi! Saliha İbrahimoğlu LGS'de 500 tam puan alarak birinci oldu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Hem hafız hem LGS Türkiye birincisi! Saliha İbrahimoğlu LGS’de 500 tam puan alarak birinci oldu

Hem hafızlık eğitimi alıp hem de Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Okulu öğrencisi olan Saliha İbrahimoğlu katıldığı LGS'de 500 tam puan yaparak birinci oldu. Saliha İbrahimoğlu A Haber muhabiri Kübra Kılıç'a özel açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Okulu öğrencisi olan Saliha İbrahimoğlu LGS'de tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan almaya başardı. Bu süreçte hafızlık eğitimi de alan Saliha İbrahimoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Saliha İbrahimoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Sınav sürecinde herkesi gibi ben de çok heyecanlıydım. Olabildiğince odaklanmaya çalıştım. Sınav esnasında başka şeylerin kafamı dağıtmasına izin vermedim. Sürekli olarak çözdüğüm soruları kontrol ettim. Çıktığımda hocalarım beni aradı ve tüm soruların doğru yaptığımı söylediler. Tabi bunu öğrenince ben çok sevindim.

Bek bu sonucu bekliyordum ancak kesinleştiğini öğrenince daha çok mutlu oldum. 7. sınıfa kadar hafızlık eğitimi aldım. O süreçte derslerle beraber çalıştım kolay olmadı ama yine de bana çok güzel şeyler öğretti. 8. sınıfa geçtiğimde daha çok derslerime odaklandım ve LGS'ye çalıştım. Yani 2 eğitimi bir arada götürdüm.

Ben nasıl rahat edeceksem o şekilde çalıştım. Hocalarım bu süreçte bana yardımcı oldu. Ben de onların söylediği şekilde ilerleyerek planlı olarak çalışmaya devam ettim. Günlük olarak en az 100 soru çözmeye çalıştım. Son haftalarda daha fazla soru çözdüm.

Çalıştığım süreçte deneme çözmek daha çok hoşuma gidiyordu. Çünkü denemek çözmek çok daha etkili oluyor. Normal evde test çözmektense başkaları ile birlikte bu sınava hazırlanırken gerçek bir prova gibi oluyordu. O yüzden deneme çözmenin bana daha çok etkisi oldu. Kartal İmam Hatip Lisesi'ne gidip orada eğitim alıp bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

Sınava hazırlanan arkadaşlarım hocalarının söylediği konulara dikkat etsinler. Olabildiğince derslerine odaklansınlar. Kendilerine uygun olan programlarda çalışsınlar."

Hem hafız hem LGS Türkiye birincisi! HEM HAFIZ HEM LGS TÜRKİYE BİRİNCİSİ!
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