Hem hafız hem LGS Türkiye birincisi! Saliha İbrahimoğlu LGS’de 500 tam puan alarak birinci oldu

Bek bu sonucu bekliyordum ancak kesinleştiğini öğrenince daha çok mutlu oldum. 7. sınıfa kadar hafızlık eğitimi aldım. O süreçte derslerle beraber çalıştım kolay olmadı ama yine de bana çok güzel şeyler öğretti. 8. sınıfa geçtiğimde daha çok derslerime odaklandım ve LGS'ye çalıştım. Yani 2 eğitimi bir arada götürdüm.