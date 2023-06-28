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İsveç'ten bayramda tahrik eylemine izin! İsveç neden Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi?

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 15:57
Güncelleme:28.06.2023 15:59
Türkiye'den NATO için vize bekleyen İsveç, Kurban Bayramı'nda sinir uçlarına dokunan bir karara imza attı. Başkent Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verildi. Tepki çeken kararın detaylarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı. Peki İsveç'e NATO vizesi çıkar mı? İsveç neden Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi? Skandal kararları sonrası Türkiye İsveç'e NATO vizesi verir mi? İsveç'e NATO yolu kapandı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirmelerde bulundu.
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