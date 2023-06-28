Bayramda çalışanın ücret hakları neler? Bayram mesaisi çift gün hesaplanacak

Ama genel anlamda iş kanunumuz 1 gün çalışan 1 gün mesai diyor. Burada 9 gün tatil var ve o biraz kafaları karıştırıyor. Burada 4,5 gün mesai olacak. Ancak bazı mesleklerde bayramda mesainin mesaisi oluyor. Burada çalışma süresi var. Örneği AVM'lerde geç saatlere kadar açık oldukları için bayram günü çalıştığı için 1 mesai alacak fazla çalıştığı saatleri de yüzde 50 fazla alacak.