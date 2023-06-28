Bayramda çalışanın ücret hakları neler? Bayram mesaisi çift gün hesaplanacak
Ekonomide çarkların dönmeye devam etmesi için sağlık, güvenlik, gıda, perakende ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren işçilerin tatil demeden çalışması gerekiyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ve idari izinli günler dahil bazı işçiler çalışmaya devam edecek. Yasalar bu fedakarlığa karşı işçilere önemli haklar tanıyor. Bunlardan ilk akla geleni bayram mesaisi. Peki bayramda çalışanın ücret hakları neler? Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
Yurtta bayram coşkusu yaşanırken çalışanların sayısı da oldukça fazla. Ekonomide çarkların dönmesi, temel ihtiyaçların karşılanması için çalışmaya devam eden fedakar çalışanların bayramda önemli hakları bulunuyor.
Yasalar bu fedakarlığa karşı işçilere önemli haklar tanıyor. Bunlardan ilk akla geleni bayram mesaisi. Peki yasalar çalışanlar için ne diyor? Bayramda çalışanın ücret hakları neler? Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Yasalarımızda bayramda çalışmak zorunlu değil. Ancak belli sektörler var. Üretimin devam ettiği, bizim sektörümüz gibi yayının devam ettiği bu gibi çalışmanın devam ettiği alanlarda işçinin de rızası alınarak mesai devam ediyor.
Mesai… Günlük 7,5 saatten fazla çalıştığınız zaman burada ücretin yüzde 50 fazlası alınıyor. Ancak dini ve ulusal bayramlarda bu ödeme yüzde 100'e çıkıyor. Yani 1 gün çalıştığınız zaman 1 gün yevmiye alıyorsunuz. Basın, gemi gibi bazı sektörlerde saat hesabı yapılıyor. Yani çalışan işinde kaç saat durduysa ona göre mesai alınıyor.
Ama genel anlamda iş kanunumuz 1 gün çalışan 1 gün mesai diyor. Burada 9 gün tatil var ve o biraz kafaları karıştırıyor. Burada 4,5 gün mesai olacak. Ancak bazı mesleklerde bayramda mesainin mesaisi oluyor. Burada çalışma süresi var. Örneği AVM'lerde geç saatlere kadar açık oldukları için bayram günü çalıştığı için 1 mesai alacak fazla çalıştığı saatleri de yüzde 50 fazla alacak.
9 gün tatil içerisinde pazartesi ve salıdan önceki yarım gün mesaiden sayılacak mı? Burada bir soru işareti vardı. Kamu da idari izinli sayıldı ancak özel sektör de bu sayılmadı tabi. Yani pazartesi günü çalışan bir özel sektör çalışanı normal mesaisini alacak."
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