Başkan Erdoğan açıkladı! LGS tercihleri başladı mı? LGS ek kontenjan olacak mı, hangi illerde? MEB LGS TERCİH KILAVUZU...
"LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak konusu olurken konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. 2023 LGS sınav sonuçları 23 Haziran'da yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzede lise öğrencileri için sınavlı okulların her sınıfında ek kontenjan açılacağını duyurdu. Peki, LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman? İşte detaylar...
LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavına katılan adaylar, tercihlere odaklanmış durumda. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, LGS terchileri ne zaman? sorusu aramam motorlarında hız kazandı. Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi verdi. İşte, haberin detayları...
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN MÜJDESİ!
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.
Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.
Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum.
LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum."
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 23 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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