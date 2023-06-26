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Haberler Galeri LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

"LGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sonuçları 23 Haziran tarihinde belli oldu. şimdi ise gözler tercih ekranına çevrildi. MEB'in internet adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası öğrenciler LGS tercih işlemlerine başlayacak. Peki, LGS tercih kılavuzu açıklandı mı, saat kaçta yayınlanacak? İşte e-okul mEB LGS tercih robotu 2023!

Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:39
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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri başladı mı? sorusu gündemdeki yerini aldı. LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlanıyor. Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları üzerinde etkili olacak kılavuz milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, LGS tercih robotu 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlanacak.

Adaylar kılavuzda tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin merak edilen detaylara ulaşabilecek.

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 2023 LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında, yani bayramdan sonra yapılacak.

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.