LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.