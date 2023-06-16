Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz hazırlığı! İYİ Parti’den bomba kulis: Konuşma metni üzerinde çalışıyor

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SÜRPRİZ HAZIRLIĞI

Meral Akşener bir konuşma metni üzerinde çalışıyor. Akşener kurultay öncesi tüm faturayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye kesecek. "Biz uyarmıştık bizi dinlemediler. Bu adayla kazanılamaz demiştik. Kazanılabilecek bir seçimi kaybettik" diyecek.

İYİ PARTİ KİMLİK BUNALIMI YAŞIYOR

İYİ Parti artık kimlik bunalımı yaşıyor. İYİ Parti CHP'ye seçim kazandıran bir parti konumuna geldi. "Millet İttifakı bitti" diyor Akşener'e yakın isimler. Faturayı ödememek için ittifak bitti diyorlar.

BÜYÜKŞEHİRLERİ İSTEYECEKLER

Şimdi yerel seçimde büyükşehirleri isteyecekler. O masaya siz daha önce oturdunuz ne talep ettiniz?