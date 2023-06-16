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Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz hazırlığı! İYİ Parti'den bomba kulis: Konuşma metni üzerinde çalışıyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz hazırlığı! İYİ Parti’den bomba kulis: Konuşma metni üzerinde çalışıyor

28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan 7'li koalisyonda ortalık iyice karışırken Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir hamle hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Akşener'in bir konuşma için hazırlık yaptığı söylerken seçimlerin tüm faturasını Kılıçdaroğlu ve CHP'ye keseceğini söyledi. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDPKK olmak üzere İYİ Parti'yi de büyük hayal kırıklığına uğrattı.

MASADAN KALKIP SAATLER İÇİNDE DÖNDÜ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden sürece Meral Akşener'in masadan kalkıp sonrasında saatler içinde geri dönmesi damga vururken İYİ Parti'de milliyetçi bazı isimler HDP'nin de masada bulunmasından rahatsız olup istifa etmişti.

AKŞENER'DEN YENİ HAMLE YOLDA

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu'nun aldığı mağlubiyet sonrası Akşener'in yeni bir hamle yapması beklenirken Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SÜRPRİZ HAZIRLIĞI

Meral Akşener bir konuşma metni üzerinde çalışıyor. Akşener kurultay öncesi tüm faturayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye kesecek. "Biz uyarmıştık bizi dinlemediler. Bu adayla kazanılamaz demiştik. Kazanılabilecek bir seçimi kaybettik" diyecek.

İYİ PARTİ KİMLİK BUNALIMI YAŞIYOR

İYİ Parti artık kimlik bunalımı yaşıyor. İYİ Parti CHP'ye seçim kazandıran bir parti konumuna geldi. "Millet İttifakı bitti" diyor Akşener'e yakın isimler. Faturayı ödememek için ittifak bitti diyorlar.

BÜYÜKŞEHİRLERİ İSTEYECEKLER

Şimdi yerel seçimde büyükşehirleri isteyecekler. O masaya siz daha önce oturdunuz ne talep ettiniz?

AKŞENER RAHAT KAZANIR

Milliyetçilik davasıyla yola çıkıp şehit ailesine küfreder hale geldiler. Meral Akşener aday. Rahatlıkla kazanacak durumda. Akşener'e alternatif bir isim yok. Ümit Özdağ gibi isimler de ayrıldı. İYİ Parti ciddi anlamda başarısız. Meral Akşener geçen seçimlerde partisinden daha düşük oy alıp istifa edip geri gelmişti.

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