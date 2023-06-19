İyi Partili Ethem Baykal Meral Akşener'in istifasını istedi! İYİ Partili Süer tarafından tehdit edildi: Kongrede görüşürüz
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından milli iradenin tecelli etmesi ardından 8'li koalisyon cephesinden çatlak sesler gelmeye devam ediyor. Hezimet dolu seçimin ardından istifa seslerinin yükseldiği partilerde iç çatışmalar günden güne sürüyor. e İYİ Parti İstanbul birinci bölgeden milletvekili adayı olan Raşit Emir Süer, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet eden İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'a sosyal medya hesabından tehdit niteliğinde bir mesaj verdi. Videolu göndermede bulunan Süer, Sizler yayınlara çıkarak insanları tahrik ediyorsunuz. Tatsız olaylar yaşamak istemeyen kişiler olarak lütfen bu yaptığınız yayınlarda da biraz daha haddinizi bilmenizi önemle tavsiye ediyorum. Kongrede görüşürüz." dedi.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDPKK olmak üzere İYİ Parti'yi de büyük hayal kırıklığına uğrattı.
14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti İstanbul birinci bölge milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Raşit Emir Süer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet eden İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ı tehdit etti.
"GENEL BAŞKANLAR BÖYLE İSTİFA ETMEZ HABERİNİZ OLSUN"
Yayınladığı bir videoda "Ethem Baykal diye bir partilimiz genel başkanımızı istifaya davet etmişti. Genel başkanlar böyle istifa etmez haberiniz olsun" diyen İYİ Partili Süer, Baykal'ın Akşener'e yönelik sözlerini saygısızlık ve hadsizlik olarak nitelendirdi.
"HADDİNİZİ BİLMENİZİ TAVSİYE EDİYORUM"
Her zaman Akşener'in yanında olduğunu belirten Süer, "Kongre alanında böyle havada yürüyen insanlar olur, sizler de böyle yayınlara çıkarak insanları tahrik ediyorsunuz. O salona girdiğinizde tatsız olaylar yaşamak istemeyen kişiler olarak lütfen bu yaptığınız yayınlarda da biraz daha haddinizi bilmenizi ve saygı çerçevesinde konuşuyor olmanızı önemle tavsiye ediyorum. Kongrede görüşürüz." ifadelerini kullandı.
MASADAN KALKIP SAATLER İÇİNDE GERİ DÖNMÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden sürece Meral Akşener'in masadan kalkıp sonrasında saatler içinde geri dönmesi damga vururken İYİ Parti'de milliyetçi bazı isimler HDP'nin de masada bulunmasından rahatsız olup istifa etmişti.
TEK TEK İSTİFA EDİYORLAR!
Koalisyon ortakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir hezimet yaşarken, muhalefette ise büyük kopuşlar yaşanmaya başlandı.
Koalisyonun ortaklarından olan İYİ Parti'de parti tabanı ve yönetiminde çatlaklar oluşurken, Genel Başkan Meral Akşener için "istifa" talebi daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Akşener'in ise koltuğu bırakmaya niyeti olmadığı öğrenildi. Milliyetçilik felsefesiyle çıkılan yolda, yönünü kaybeden Akşener, İyi Partili isimleri tek tek kendi yollarını çizmeye yöneltti.
İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN DANIŞMANI OĞUZ HOCAOĞLU
İYİ Parti'de geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Danışmanı ve eski Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, mevcut oy oranını korumayı başarı olarak görenlerle birlikte yol yürümenin bir anlamı olmadığını belirterek istifa ettiğini açıklamıştı. İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucusu Mehmet Reşat Taşdemir de yaptığı açıklama ile "Akşener'in başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi çöpe gitmiştir." diyerek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
İYİ PARTİ TUZLA İLÇE BAŞKANI İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
Partinin teşkilat yapılanmasında bir başka önemli görevde bulunan isim olan İhsan Önder Albayrak da istifa kararını duyurdu. İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı olan ve 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı da olan İhsan Önder Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını açıklarken, "Sonunda gördüm ki şahsi menfaatler yüce amaçların önüne geçmiş ve bizler figüran olmuşuz. Hal böyle olunca düşüncelerim de değişmeyeceğine ve partimde ihanet etmeyeceğime göre en iyisi Siyasetten uzaklaşmaktır diye düşündüm." dedi. Albayrak ayrıca İYİ Parti üyeliğini de sonlandırdığını açıkladı.
İYİ PARTİ ALTINOVA İLÇE BAŞKANI MURAT ÇAKIR
Tüm bunların yanı sıra partide kopuş süreci de hızlandı. İYİ Parti'de Altınova İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve parti yönetim kurulunda bulunan Murat Çakır, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çakır, "2 yıldır görev yapmış olduğum Altınova İYİ Parti yönetim kurulu üyeliğinden ve ilçe başkanlığı görevindem İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞKAN YARDIMCISI ÖZCAN KADIOĞLU
14 Mayıs seçimlerinde ağır darbe alan 7'li koalisyonda krizler patlak vermeye başlamıştı bile... İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, partisindeki görevinden istifa ettiğini ilk seçimde açıklamıştı.
İYİ PARTİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE BAŞKANI ALİ PİŞKİN'DEN İSTİFA!
2018 yılında İYİ Parti'de siyasete başlayan ve 2021 yılında ilçe başkanlığına atanan Ali Pişkin, yaptığı yazılı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.
Pişkin, "2 yıl önce ilçe başkanlığına atandım. Geçen yıl da yapılan kongre ile ikinci dönemime seçildim. Bu süreçte güzel dostluklar edindim, güzel insanlar tanıdım. Genel seçimlerde partimiz daha önce aldığımız oydan daha fazla oy alamamış bilakis oy düşmüştür. Dolayısıyla başarı olamadığımız anlaşılmaktadır, bizim burada milletin kararına saygı duyup şahsım adına istifa müessesine başvurmamın doğal bir refleks olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bu göreve layıkıyla ve daha yukarılara taşıyacak arkadaşlarımızın geleceğine inancım tamdır. Bu aşamadan sonra bu görevi daha sağlıklı daha başarılı yapacağımı düşünmediğim için başım dik alnım açık bir şekilde istifa ediyorum" dedi.
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