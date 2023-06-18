19 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri HDP'nin LGBT sapkınlığına sahip çıkma nedeni belli oldu! O slogana polis anında müdahale etti: Kürdistan vardır labunyalar vardır

HDP'nin LGBT sapkınlığına sahip çıkma nedeni belli oldu! O slogana polis anında müdahale etti: Kürdistan vardır labunyalar vardır

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
ABONE OL
HDP’nin LGBT sapkınlığına sahip çıkma nedeni belli oldu! O slogana polis anında müdahale etti: Kürdistan vardır labunyalar vardır

Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum oluşturmayı hedefleyen LGBT sapkınlığının üyeleri İstanbul'da sokağa inerek yürüyüş yapmak istedi. Sıkı güvenlik tedbirleri sonrası Taksim Meydanı'na giremeyen sapkınlar Şişli sokaklarında sloganlar attı. Sapkınların başındaki şahsın "Kürdistan vardır, labunyalar vardır" sloganı atmasının ardından polis anında olaya müdahale ederken şahıs ve gruptaki 6 kişi daha gözaltına alındı. HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, sapkınlara müdahale eden Türk polisine yönelik "İşgalci kuvvetler" hakaretinde bulunmuştu. İşte detaylar...

Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen LGBT terörü, Türkiye'de de faaliyet göstermeye çalışırken bugün İstanbul'da 'lubunyaların' katıldığı bir yürüyüş yapılmak istendi.

SAPKINLAR SOKAKLARDA

Sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı Taksim Meydanı'na giremeyen sapkınlar Şişli sokaklarında slogan attı. Bu esnada Başkan Erdoğan'ı da hedef alan gruba polis müdahale ederken 6 kişi gözaltına alındı.

HDP'Lİ SAKİ'DEN POLİSE HAKARET: İŞGALCİ KUVVETLER

Valiliğin gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen LGBT'lilerin sözde 'onur yürüyüşü'ne izin vermeyen polis ekipleri görevini yaparken HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Türk polisine yönelik "İşgalci kuvvetler" dedi.

KÜRDİSTAN SLOGANLARI ATAN SARI KAFA PAKET

"Bu devleti yıkacağız" sloganları atan sapkınların başında bulunan kişi ayrıca "Kürdistan vardır, labunyalar vardır" sloganını attı. Bu sloganlar sonrası gruba polis tarafından anında müdahale gerçekleştirilirken "Kürdistan" sloganı atan şahıs gözaltına alındı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li Saki'nin polisi hedef alan skandal sözlerine tepki gösterdi. Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP'li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı "Onur" zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ'DE BİR AVM'DE LGBT TUVALETİ!

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'un Şişli ilçesindeki alışveriş merkezindeki görüntülere büyük tepki yağmıştı. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Kanyon Alışveriş Merkezi'nde, LGBT skandalı yaşanmıştı.

LGBT TERÖRÜ HER YERDE

Aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.

LGBT sapkınlarının başı PKK’lı çıktı! LGBT SAPKINLARININ BAŞI PKK'LI ÇIKTI!

Türk polisine HDP’li Özgül Saki’den alçak hakaret

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA