HDP’nin LGBT sapkınlığına sahip çıkma nedeni belli oldu! O slogana polis anında müdahale etti: Kürdistan vardır labunyalar vardır

LGBT TERÖRÜ HER YERDE

Aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.