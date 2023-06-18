Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan ’asgari ücret’ açıklaması

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

-Ekonomi boyutunda çok güçlü bir yönetimimiz var. Geriye çok çalışmak kalıyor. İstişare ile, ilgili taraflarla konuşarak, tartışarak gideceğiz. Çok ehliyetli bir başkanımız oldu. Kadın olmasından memnuniyet duyuyoruz. Orta Vadeli Programı eylül ayında ilgili taraflarla paylaşacağız. Bütün dünyada bir problem var, büyüme hızı aşağı doğru gidiyor. Bir tarafta enflasyon var. Şimdi vatandaşımızın da ilk önceliği olan enflasyona odaklanmış durumdayız. Merkez Bankamız ve Hazine Maliye Bakanlığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Merkez Bankası değerlendirmelerini yapacaktır. Hep birlikte sonucunu takip ediyoruz.