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Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması

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Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan ’asgari ücret’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında ekonomi alanına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücrete yönelik konuşan Yılmaz "Asgari ücreti belirlerken amacımız çalışanları ezdirmemek" ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca "Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna ise "Taahhütlerimizi temmuz ayı içinde gecikmeden gerçekleştirme yönünde gayret içindeyiz. Son söz Meclis'te. Çok şükür çoğunluğumuz var Cumhur İttifakı olarak" yanıtını verdi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında asgari ücretin yanında memur ve emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"KKTC'NİN TANINMASI İÇİN GAYRETLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"

-Adada tüm müzakerelerin eşitlik temelinde yürütülmesi gerekir. KKTC'nin tanınması konusunda gayretlerimizi yoğunlaştıracağız. Kıbrıs Türk halkı azınlık statüsüne itilemez. Bu bir mücadele. Uzun yıllardır halk maalesef haksız ambargolarla karşı karşıya.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ OYUNLARI BOZDU"

Doğu Akdeniz son derece zengin ve önemli bir coğrafya. Burada şimdi yeni bir denklem var. Bir dönem KKTC'yi dışlamaya yönelik ciddi çabalar gördük. Ama Türkiye'nin gücü oyunları bozdu. Cumhurbaşkanımız tarihi inisiyatifler aldı. Artık Mısır ile olsun farklı ülkelerle olsun farklı ilişkilerimiz var, geçmişteki şartlar değişti. Burası ortak bir alan, gelin ortak alanı ortak menfaatler doğrultusunda hep birlikte değerlendirelim diyoruz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ümit ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI...

Taahhütlerimizi temmuz ayı içinde gecikmeden gerçekleştirme yönünde gayret içindeyiz. Son söz Meclis'te. Çok şükür çoğunluğumuz var Cumhur İttifakı olarak.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

-Ekonomi boyutunda çok güçlü bir yönetimimiz var. Geriye çok çalışmak kalıyor. İstişare ile, ilgili taraflarla konuşarak, tartışarak gideceğiz. Çok ehliyetli bir başkanımız oldu. Kadın olmasından memnuniyet duyuyoruz. Orta Vadeli Programı eylül ayında ilgili taraflarla paylaşacağız. Bütün dünyada bir problem var, büyüme hızı aşağı doğru gidiyor. Bir tarafta enflasyon var. Şimdi vatandaşımızın da ilk önceliği olan enflasyona odaklanmış durumdayız. Merkez Bankamız ve Hazine Maliye Bakanlığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Merkez Bankası değerlendirmelerini yapacaktır. Hep birlikte sonucunu takip ediyoruz.

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