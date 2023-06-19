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Abdüllatif Şener'den "Sinan Oğan'a oy verdim" sözlerine ilişkin açıklama: Kafa bulmak için söyledim gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Abdüllatif Şener’den Sinan Oğan’a oy verdim sözlerine ilişkin açıklama: Kafa bulmak için söyledim gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim

Geçtiğimiz günlerde CHP'den ayrıldığı açıklayan ve "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım" diyerek siyaset gündemine gelen Abdüllatif Şener yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu. Ümit Özdağ'a da Zafer Partisi'ne oy verebileceğini söyleyen eski CHP'li Şener "Kafa bulmak için söyledim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken yaşanan hayal kırıklığı sonrası istifalar üst üste geldi.

Son olarak CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener partisinden ayrıldığını duyururken, yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Şener katıldığı yayında Kılıçdaroğlu ve CHP'ye oy vermediğini ifade etti.

"SİNAN OĞAN'A OY VERDİM"

Şener ilk tur seçimlerinde Sinan Oğan'a oy verdiğini söylerken "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur." dedi.

"MECLİS SEÇİMLERİNDE KİMSEYE OY VERMEDİM"

Şener vekil seçimlerinde ise kimseye oy vermediğini belirtirken "Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detayda var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim." ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ: VEKİL SEÇİMLERİNDE DE ZAFER PARTİSİNE VEREBİLİR DEDİ

Bu gelişme sonrası CHP'liler Şener'e yoğun tepki gösterirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında Abdüllatif Şener'in sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ben Abdüllatif Bey ile iki defa sohbet ettik. Bunlar geniş grupların olduğu kahvaltı sohbetiydi. CHP milletvekili olduğu dönemde çok sayıda insanın içinde 'Sizin sığınmacı politikanız benim partiminden daha doğru. Benim partim bu politikasını sürdürürse CHP'den vekil adayı olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm' dedi."

AÇIKLAMALARI HAKKINDA "KAFA BULMAK İÇİN" DEDİ

Şener'in sözleri son günlerde siyaset gündemini meşgul ederken Abdüllatif Şener katıldığı canlı yayında "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım." açıklaması hakkında konuştu.

"GÜRÜLTÜSÜ NE KADAR OLUR MERAK ETTİM"

Şener bu açıklamalara ilişkin "Biraz rahatlatmak istedim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Kafa bulmak için söyledim" dedi.

Kafa bulmak için söyledim "KAFA BULMAK İÇİN SÖYLEDİM"

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