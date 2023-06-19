CHP’li isimden DEVA Gelecek ve Saadet Partisi’ne dolandırıcılık davası! Kaptırılan vekillerin acısı hala taze...

HESAP UZMANLIĞINDA DA SINIFTA KALDI

Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılanırken, Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.

Geride bıraktığımız günlerde fondaş Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.