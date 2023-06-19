CHP'li isimden DEVA Gelecek ve Saadet Partisi'ne dolandırıcılık davası! Kaptırılan vekillerin acısı hala taze...
14 Mayıs seçimlerinde CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sıfır oy katkısı vermelerine rağmen yaklaşık 40 milletvekili çıkaran Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi şüphesiz ki yedili koalisyonun en karlı ekiplerinden oldu. Bu gelişme ve kaptırılan vekiller, CHP tabanında büyük rahatsızlık yaratırken Kılıçdaroğlu 'demokrasi' kılıfı altında bu durumu normalleştirmeye çalıştı. Ancak bugün Türk siyasi tarihine geçecek bir olay yaşanırken CHP'li Cüneyt Kaya, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'ne siyasi çıkar amacıyla nitelikli dolandırıcılık davası açtı. İşte detaylar...
28 Mayıs seçimlerinde aldığı oy oranıyla büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu başta HDPKK olmak üzere 7'li koalisyonu da hayal kırıklığına uğrattı.
KILIÇDAROĞLU İSTİFAYA YANAŞMIYOR
Seçim sonrası İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açarken, Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya yanaşmayarak faturayı MYK ve danışmanlarına kesti.
BAY KEMAL'DEN ONLARCA VEKİL ALDILAR
Şüphesiz ki milletvekili seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na en ufak bir oy katkısı olmayan Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti ittifakın kazananları oldu. Bu partiler sıfır oy katkısıyla CHP'den tam 38 vekil koparttı.
HESAP UZMANLIĞINDA DA SINIFTA KALDI
Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılanırken, Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.
Geride bıraktığımız günlerde fondaş Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.
Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;
Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.
"PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"
Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.
GRUP KURMA KARARI ALDILAR
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası harekete geçen partilerden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı.
CHP'Lİ İSİMDEN 3 PARTİYE DE DOLANDIRICILIK DAVASI
Bu gelişmeler CHP tabanında büyük tepki toplarken CHP üyesi Cüneyt Kaya, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'ne siyasi çıkar amacıyla nitelikli dolandırıcılık davası açtı
KILIÇDAROĞLU DA VAR
Kaya, başta "Kemal Kılıçdaroğlu" olmak üzere tüm CHP'nin dolandırıldığını söyleyerek dava evrakını imzaladı.
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