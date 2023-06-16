İYİ Parti'den bomba kulis! Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz hazırlığı

28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan 7'li koalisyonda ortalık iyice karışırken Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir hamle hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Akşener'in bir konuşma için hazırlık yaptığı söylerken seçimlerin tüm faturasını Kılıçdaroğlu ve CHP'ye keseceğini söyledi. İşte detaylar... .