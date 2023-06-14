Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Çarpıcı anket sonuçları A Haber’de! Kılıçdaroğlu’nun yerine hangi isim isteniyor?

İşte Gürkan Duman'ın konuşmasında öne çıkanlar:

YEDİLİYE OY VERENLER DE İSTİFASINI İSTİYOR

1650 örneklemle 26 ili kapsayan bir çalışma yaptık. Millet İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı'na oy veren yani Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kişilere sorduk.

Bu vatandaşlara "Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" diye sorduk. Burada yüzde 62,4 etmeli, yüzde 37,6 ise etmemeli dedi.