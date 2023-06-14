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Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Çarpıcı anket sonuçları A Haber'de! Kılıçdaroğlu'nun yerine hangi isim isteniyor?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Çarpıcı anket sonuçları A Haber’de! Kılıçdaroğlu’nun yerine hangi isim isteniyor?

Türk siyasi tarihine kaybettiği 13 seçimle geçen ve henüz bir zaferi bulunmayan Kemal Kılıçdaroğlu seçimin faturasını da parti MYK'sına keserek istifaya yanaşmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti tabanını rahatsız ederken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler de Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. Diğer yandan Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber ekranlarında yedili koalisyona oy veren vatandaşlarla yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. İşte "Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Ederse yerine kim gelmeli?" anketinin sonuçları...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen yüzde 48 oy olabilen Kemal Kılıçdaroğlu başta Kandil olmak üzere tabanında da büyük hayal kırıklığı yarattı.

Sonuçların ardından mağlubiyet konusunda topu MYK'sına atan ve oradaki isimlerin istifasını alan Bay Kemal istifaya yanaşmadı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL BAYRAK AÇTI

Bu durum parti tabanında büyük rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açarak adaylık sinyali verdi.

Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman yedili koalisyona oy veren vatandaşlarla yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Çıkan sonuçlarda CHP'lilerin de Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği görüldü.

İşte Gürkan Duman'ın konuşmasında öne çıkanlar:

YEDİLİYE OY VERENLER DE İSTİFASINI İSTİYOR

1650 örneklemle 26 ili kapsayan bir çalışma yaptık. Millet İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı'na oy veren yani Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kişilere sorduk.

Bu vatandaşlara "Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" diye sorduk. Burada yüzde 62,4 etmeli, yüzde 37,6 ise etmemeli dedi.

CHP SEÇMENİNDEN BAY KEMAL'E VETO

CHP seçmenini yüzde 51,3'ü Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini söylüyor. İYİ Parti seçmeninin yüzde 82'si Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini talep ediyor.

HDP'lilerin ise yüzde 55,2'si, TİP'lilerin ise yüzde 88,4'ü Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini bekliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN YERİNE İMAMOĞLU İSTEĞİ

Aynı çalışmada "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kimi görmeyi istersiniz?" sorusunu yönettik.

Genel cevaplarda yüzde 46,7 Ekrem İmamoğlu'nu istiyor. Yüzde 17,6'sı Mansur Yavaş'ın, yüzde 6.5'i ise Özgür Özel'i talep ediyor. Yüzde 1,2 de Muharrem İnce'yi istiyor. Mustafa Sarıgül de yüzde 0,9

CHP'liler arasında yapılan ankette ise yüzde 46,1'le Ekrem İmamoğlu ilk sırada. Sonrasında Mansur Yavaş geliyor.

DELEGELER MÜSAADE EDECEK Mİ?

Kılıçdaroğlu kendisini başarılı olarak görüyor. Başarı yüzde 48'le olmaz. Kılıçdaroğlu istifa etse bile delegeler buna müsaade eder mi? Orada bir yapılanma var.

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