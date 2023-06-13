Rize-Erzurum yolu artık 12 ay açık! Ovit Tüneli hizmete girdi yılda 15,5 milyon TL tasarruf sağlandı

Çift tüplü inşa edilen Ovit Tüneli 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyada çift tüp olarak inşa edilen en uzun 3'üncü kara yolu tünelidir. Tünelle mevcut yol 4 kilometre kısaldı. Tünelin açılmasıyla zamandan yıllık 10,8 milyon lira, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 4,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 15,5 milyon lira tasarruf ediliyor. Ayrıca, 965 ton karbon emisyon azaltımı sağlanıyor.