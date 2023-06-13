Rize-Erzurum yolu artık 12 ay açık! Ovit Tüneli hizmete girdi yılda 15,5 milyon TL tasarruf sağlandı
ÖZEL HABER A Haber
Rize ile Erzurum arasında kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan Ovit Tüneli ile yıllık 15,5 milyon lira tasarruf elde edildi. Dünyanın 4'üncü çift tüplü en uzun karayolu tüneli olan Ovit ile mevcut yol 4 kilometre kısaldı. Tünelin hizmete girmesiyle vatandaşların yıl boyunca kesintisiz, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanına kavuştu. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
Rize ile Erzurum arasında kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan Ovit Tüneli ile yıllık 15,5 milyon lira tasarruf elde edildi.
Çift tüplü inşa edilen Ovit Tüneli 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyada çift tüp olarak inşa edilen en uzun 3'üncü kara yolu tünelidir. Tünelle mevcut yol 4 kilometre kısaldı. Tünelin açılmasıyla zamandan yıllık 10,8 milyon lira, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 4,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 15,5 milyon lira tasarruf ediliyor. Ayrıca, 965 ton karbon emisyon azaltımı sağlanıyor.
Rize-Erzurum kara yolunda 14 bin 300 metre uzunluğundaki Ovit Tüneli, 25 personel ve 630 kamerayla denetleniyor.
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