“Helalleşme” diyerek yola çıkan Kılıçdaroğlu köylüyü küçümsedi! Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?

Hala o kadar yenilgiden sonra "12 seçim kaybediyorsunuz" ama hala seçimi niye kaybettiğiniz anlamıyorsunuz. Yani seçime Türkiye'de giriyorsunuz. Burada oy kullananlar Türk milletinin fertleridir. Ama siz hala kalkıp bu milletin bir kesimini köylülerle ilgili kesimi aşağı görüyorsunuz. Ama hala kalkıp bir "özür dileme" ya da "yanlış anlaşıldık" tarzı bir ifade bile kullanmadılar. Bunlar Anadolu'yu zerre anlamamışlar. Bu milletin hassasiyetini, sandığa giderken nelere önem verdiğini anlamamışlar ve bu konuda en ufak bir fikir yürütmemişler. Tarihi 14 Mayıs 1950 seçiminden beri tek başına iktidar olamamak CHP'ye hiçbir şey öğretmemiş.