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Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin: Başkan Erdoğan’ı Rusya Müslümanlarına hitap edip ve namaz kılmaya bekliyoruz

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 11.06.2023 19:42
Mazlumların umudu milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabının Rusça çevirisi büyük ilgi gördü ve görmeye de devam etmekte. Başkan Erdoğan'ın kitabı Rusya Federasyonu Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'e hediye edildi. Başkan Erdoğan'ı Moskova’ya davet eden Gaynuttin, Erdoğan’ın Rusya Müslümanlarına hitap etmesini temenni ederek beraber namaz kılmayı arzu etti.
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