Ev sahiplerinden yeni tahliye yöntemi! Ev satılınca kiracı çıkmak zorunda mı?
Kiracılarından daha yüksek kira almak isteyen ev sahipleri, mülklerini yakınlarına satarak kontrat yenilemeye çalışıyor. Peki bu şartlarda kiracı evden çıkmak zorunda mı? İşte yanıtı…
Kiracılarını çıkarmak için evlerini yakınlarına satıyorlar. Konuya dair açıklamalarda bulunan hukukçu Zafer İşeri, "Mal sahipleri genellikle taşınmazlarını bir başkasına satıp kiracıyı çıkarmayı deniyorlar." dedi.
İstedikleri zammı yapamayan bazı ev sahipleri, kiracılarını tahliye etmek için her türlü yöntemi deniyor. Bu kez de mülklerini akrabalarına ya da üçüncü şahıslara devrederek kiracısını tahliye etmeye çalışıyor.
Ancak uzmanlara göre bu bir tahliye sebebi değil. Zafer İçeri, "Taşınmazı yeni satın alan kişi, satın alma tarihinden itibaren 1 aylık sürede ihtar gönderdikten sonra 6 ay beklemek durumunda. Bu süre zarfında herhangi bir tahliye imkanı yok." ifadelerini kullandı.
Peki ev satıldıktan sonra yeni ev sahibi kiraya vermek isterse kiracı ne yapmalı? İşeri, "Normalde ihtiyaç sebebiyle tahliye etmek mümkündür. 1. derece yakını için bunu yapabilir. Bir başka kiracıya kiraya vermek tahliye gerekçesi değildir itiraz edildiği takdirde ev sahibi 1 yıllık kira bedeli kadar tazminat ödenmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.
Konuya dair A Haber canlı yayınında konuşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Başkasına kiraya vermek amacıyla kirayı artırmak amacıyla tahliyeyi göndermişse 1 senelik kirayı tazminat ödüyor." dedi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"İnsanların çevresinde bu tarz olaylar yaşanıyor. Evi kardeşine ya da başka bir yakınına satmış gibi gösteriyor. Tapuda evin bedelini düşük gösterirseniz harçlar da düşüyor. Burada alım-satım belgesi olması lazım. Kiracı vatandaş evindeki satış ile ilgili "hileli satış" şüphesi varsa bunu mutlaka vergi dairesine bildirsin.
Bu noktadan sonra vergi dairesindeki görevliler buradaki satışın hileli olup olmadığını inceler paranın takibini yapar ve gereken işlemler yapılır. Çünkü tapudaki görevli arkadaşlar satış esnasında hesaba para geçip geçmediğiniz sözlü olarak kontrol eder ve dolandırmaya karşı bir tedbir uygulanır. Yani orada bir paranın dönmesi lazım.
İşte tüm bu işlemler görevli memurlar tarafından incelir. Vatandaşlar kesinlikle elden kira vermemeli mutlaka banka üzerinden gönderin ki kayıtlı olsun. Buradaki işlem için kira bedeli olduğu da belirtilmeli. Eğer kira bedeli elden veriliyorsa mutlaka imzalı bir makbuz alınmalı. Bazı ev sahipleri ''kira ödemedi' diyerek kiracıyı zor duruma düşürüyor."
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