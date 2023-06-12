Ev sahiplerinden yeni tahliye yöntemi! Ev satılınca kiracı çıkmak zorunda mı?

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"İnsanların çevresinde bu tarz olaylar yaşanıyor. Evi kardeşine ya da başka bir yakınına satmış gibi gösteriyor. Tapuda evin bedelini düşük gösterirseniz harçlar da düşüyor. Burada alım-satım belgesi olması lazım. Kiracı vatandaş evindeki satış ile ilgili "hileli satış" şüphesi varsa bunu mutlaka vergi dairesine bildirsin.