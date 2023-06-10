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CHP'de parti içi hizipleşme! İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında parti içi güç kavgası

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 12:55
Başkan Erdoğan'ın karşısında 13'üncü yenilgisini alarak istifa çağrılarına maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi,  "Ağır bir yenilgi olarak kabul etmiyorum" dedi ve anket şirketlerini suçladı. Öte yandan Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’na “otur yerinde” mesajı verirken Ekrem İmamoğlu delegelerle ve belediye başkanları ile temas halinde. Peki Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Seçimi kim kaybetti? CHP’de neler oluyor? Kılıçdaroğlu’na istifa çağrılarının hedefi ne? Siyaseten gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.
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