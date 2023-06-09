CHP'li Eren Erdem'den Başkan Erdoğan'a yönelik küstah benzetme! Namus sözünü çabuk unuttu...
Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası mağlubiyeti durumunda istifa edeceğine namus ve şeref sözü veren ancak seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Bay Kemal'in yeni MYK'sında Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen Eren Erdem, Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz bir benzetmede bulundu. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark attı.
BAY KEMAL FATURAYI MYK'YA KESTİ
Kılıçdaroğlu aldığı seri mağlubiyetlere rağmen istifaya yanaşmazken 14 ve 28 Mayıs hezimetlerinin faturasını da MYK üyelerine kesti. Kılıçdaroğlu tüm isimlerin istifasını alırken bu isimlerin yerine kendisine yakın isimleri yerleştirdi.
NAMUS SÖZÜNÜ ÇABUK UNUTTU
Bu listede Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanamaması durumunda istifa edeceğine dair 'namus sözü' veren Eren Erdem, CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.
Bilindiği gibi CHP yönetimi, seçim döneminde 40 bin trolle sosyal medyada yalan ve iftira dolu bir kampanya yürütmüştü.
AKILLARINCA AŞAĞILAMAYA DEVAM EDİYOR
Diğer yandan seçimlere giden süreçte sürekli olarak AK Parti'yi ve seçmenini aşağılamaya çalışan CHP'nin değişmeyen zihniyeti, sandıkta aldığı dersi çabuk unutarak bu söylemini sürdürmeye devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI HADSİZ BENZETME
Namus yeminini yutan Eren Erdem katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz bir benzetmede bulundu. Erdem, 2 bin 400 kişilik bir anket yaptırdığını ve Erdoğan'ın karşısına aday olarak koyduğu 'kutu kola'nın yüzde 48 oy aldığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği hadsiz benzetmeyi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Bakın ben bizzat bir araştırma kendim yaptırmıştım. 2400 kişilik bir araştırmaydı. Eğer aday olursa Recep Tayyip Erdoğan ve karşısında kutu kola olursa hangisine oy verirsiniz diye sorusunda kutu kola yüzde 48,7 çıktı. Yaptırdım efendim, para verdim yaptırdım. Peki Tayyip Erdoğan kaç çıktı biliyor musunuz? Yüzde 35 çıktı. Kararsızlar bölümündeki vatandaş diyor ki o kadar da değil Tayyip'e vermem ama kutu kolaya da vermem diyor"
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