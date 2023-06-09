09 Haziran 2023, Cuma
Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında gündem oldu! İki noktayı manşete taşıdılar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (TCMB) Başkan Erdoğan'ın imzası ile Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken, dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası ajanslar özellikle Erkan'ın kariyerine ve Türkiye'deki ilk kadın TCMB Başkanı olduğuna dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 09.06.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 08:18
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16