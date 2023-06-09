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Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında gündem oldu! İki noktayı manşete taşıdılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (TCMB) Başkan Erdoğan'ın imzası ile Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken, dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası ajanslar özellikle Erkan'ın kariyerine ve Türkiye'deki ilk kadın TCMB Başkanı olduğuna dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 09.06.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 08:18
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Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında gündem oldu! İki noktayı manşete taşıdılar

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.

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Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında gündem oldu! İki noktayı manşete taşıdılar

Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek olurken, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Başkanlığı'na (TCMB) kimin getirileceği de merak konusuydu.

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Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında gündem oldu! İki noktayı manşete taşıdılar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

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Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında gündem oldu! İki noktayı manşete taşıdılar

Gazetede "Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Genel Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı." ifadelerine yer verildi.

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Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında gündem oldu! İki noktayı manşete taşıdılar

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden dünya basını da Hafize Gaye Erkan'ı manşetlerine taşıdı.