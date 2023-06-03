Hafize Gaye Erkan ne iş yapıyor? Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli, kaç yaşında?
"Hafize Gaye Erkan kimdir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi sonuçlarına göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası Başkanı olarak görev alacağı iddia ediliyor. İşte, Hafize Gaye Erkan hakkında merak edilenler...
"Hafize Gaye Erkan kimdir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerimin ardından 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Resmi Gazete'de yayımlanarak netleşti. Özellikle sosyal medyada kabinede yer alacak yeni bakanlarla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası Başkanı olarak görev alacağı söyleniyor. İşte, Hafize Gaye Erkan hakkında merak edilenler...
ERKAN İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam açıklaması beklenen Kabine'de ekonominin başında Mehmet Şimşek'in olacağı konuşulmaya başlandı. Şimşek'in göreve gelirse Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan ile çalışmak istediği ortaya çıktı. Erkan görevi kabul edip Türkiye'ye dönerse Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olacak.
HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?
İş kadını Hafize Gaye Erkan 1982 yılında doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü rekor puanla birincilikle tamamladı.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü 26. olarak kazandı ve dünyaca ünlü Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California başta olmak üzere 9 üniversiteden burs teklifi aldı.
Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Finans mühendisliğinde doktora yapmayı tercih etti. 2 yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamladı. Hafize Gaye Erkan, 250 yıllık geçmişi olan ve dünyaya yön veren birçok ünlü ismi mezun eden Princeton tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu.
ABD'nin en genç finans profesörü unvanını alan Erkan'ın bu başarısıyla üniversite yönetimi 2.5 asırlık tarihindeki mezuniyet sistemini değiştirerek 2 yıllık mezuniyet zorunluluğunu 1 yıla indirdi.
Eğitim hayatındaki bu başarılar iş hayatını da etkiledi. Dünyanın en önemli finans kurumlarından teklif aldı. Hafize Gaye Erkan'ın ilk tercihi Goldman Sachs oldu. 2009 yılında ABD yönetiminin el koyduğu First Republic Bank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı görevinin yanı sıra Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı oldu.
Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) tarafından yönetilen bankalarda başarılı sonuçlara ulaşan Erkan First Republic Bankası'nın Başkanı, eş CEO'su ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. ABD'deki finans kuruluşları arasında en genç CEO olmayı başardı.
Hafize Gaye Erkan, ABD'de yaptığı önemli çalışmalar ve başarıların ardından "Müthiş Türk Kızı" diye anılmaya başladı.
Hafize Gaye Erkan 185 yıllık geçmişi olan dünyanın en fazla tanınan mücevher ve tasarım şirketlerinden biri olan Tiffany & Co'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yaptı, satış sürecini yönetti. Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'tan ayrılışını Bloomberg, 12 dakikalık yayınla "flaş" gelişme olarak duyurdu.
2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçildi. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçildi.
Erkan Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor.
MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?
Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967 tarihinde Batman'ın (o yıllarda Mardin'in) Gercüş ilçesinin küçük bir köyü olan Arıca'da(Kefre) sekiz çocuklu ve geçimlik tarım yapan Kürt bir ailenin en küçük çocuğu olarak doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Mehdiye'dir. Anne ve babası Türkçe bilmemektedir ve dört abisi, dört de ablası vardır. 5 yaşındayken annesi vefat etti.
Ablaları dönemin şartlarından dolayı eğitim alamamışlardı. İlkokulun ilk iki yılını köyünde okudu. Abisi Nazmi öğretmen olduğu için ilkokul eğitiminin geri kalanını onun öğretmenlik yaptığı Batman'da bitirdi ve Türkçe konuşmayı ilkokulda öğrendi. Ortaokul ve lise eğitimini Gercüş'te tamamladı.
Ardından üniversite eğitimini alabilmek için Ankara'ya gitti ve 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümünden dönem ikincisi olarak mezun oldu.
Aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. Etibank bursu ile yüksek lisans eğitimi için Birleşik Krallığa bağlı olan İngiltere'ye gitti.
Yüksek lisansını Exeter Üniversitesi'nde tamamladı. İngiltere'de bulunduğu dönemde babası öldü. Finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye'ye geri döndü.
MESLEK HAYATI
Şimşek, Türkiye'ye geri döndüğünde üç ay süreliğine Etibank'ta çalıştı. 1993 yılında mecburi hizmet için geldiği Türkiye'de verilen görevde çalışırken Hürriyet gazetesindeki iş ilanlarına bakarken Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğinin ekonomist aradığına ilişkin ilanı görünce açılan sınava girerek işe alındı.
ABD'nin büyükelçiliğinde Türkiye ekonomisi üzerine birtakım analizler yapılan bir bölümde kıdemli ekonomist sıfatıyla 4 yıl çalıştı. Aldığı maaşın neredeyse tümünü mecburî hizmet olarak Etibank borç taksitlerini beş yıl süreyle ödemeye ayırmıştı.
Burada 4'e yakın süren dönemin ardından 1997 yılında ABD'de oturma izni almıştır ve New York'a taşınmıştır. Union Bank of Switzerland'ın hisse senedi analiz biriminde işe başladı, kısa bir süre sonra, 1998'in başında İstanbul'a döndü ve burada Deutsche Bank menkul değerler bölümünde çalışmaya başladı.
Ardından Merrill Lynch'te Akdeniz bölgesi sorumluluğunu üslendi. Kısa bir süre sonra Orta Avrupa ve Rusya da analizlerinin kapsamına dahil oldu ve bu görevi esnasında ilgili bölge ülkelerinin başbakan ve başkan düzeyinde çok sayıda yetkilisiyle görüşmeler yaptı.
Çok geçmeden 2005 yılı sonunda Merril Lynch'ın gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi ekonomik ve stratejik araştırmalar bölümü başkanlığına getirildi.
Merkez Bankası başkanlığına aday gösterildi fakat ataması dönemin cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadı.
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