Hafize Gaye Erkan ne iş yapıyor? Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Eğitim hayatındaki bu başarılar iş hayatını da etkiledi. Dünyanın en önemli finans kurumlarından teklif aldı. Hafize Gaye Erkan'ın ilk tercihi Goldman Sachs oldu. 2009 yılında ABD yönetiminin el koyduğu First Republic Bank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı görevinin yanı sıra Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı oldu.

Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) tarafından yönetilen bankalarda başarılı sonuçlara ulaşan Erkan First Republic Bankası'nın Başkanı, eş CEO'su ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. ABD'deki finans kuruluşları arasında en genç CEO olmayı başardı.

Hafize Gaye Erkan, ABD'de yaptığı önemli çalışmalar ve başarıların ardından "Müthiş Türk Kızı" diye anılmaya başladı.