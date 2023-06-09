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Hafize Gaye Erkan atamasının verdiği mesaj ne? Hafize Gaye Erkan hangi adımları atacak?

A Haber
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Giriş: 09.06.2023 11:08
Son dakika haberleri… Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Kararı A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Bu bir tür tersine beyin göçüdür. Türkiye’de yetişmiş uluslararası arenada boy göstermiş yetkinleşmiş birikimiyle Türkiye’ye hizmet etmek üzere görev ve sorumluluk üstlenmiştir. Bu aynı zamanda bir meydan okumadır.” ifadelerini kullandı.
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