Meclis Başkanı belli oluyor! Cumhur İttifakı tek yürek 7’li koalisyon darmadağınık

Leyla Şahin Usta'nın öne çıkan sözleri:

"Daha önce Meclis tarihinde bu kadar çok adayın olduğu bir seçim yaşanmadı Meclis Başkanlığı konusunda. O yüzden oldukça renkli bir seçim olacak. Millet İttifakı adı altında Meclis'e giren partilerin ya da masanın seçim öncesinde dağılacağı belliydi. Ki öyle de oldu. Bu şunu gösteriyor herkes bir takım çıkarları noktasında o masanın etrafında birleşmişti orada bu millet hizmet etmek amacıyla bir ilkesel bir birleşme olmadığı ortaya çıktı. Bu sadece seçim için Recep Tayyip Erdoğan'ı karşı birleşmenin masasıydı.