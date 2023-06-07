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Meclis’te “Başkanlık” seçimi! Fuat Oktay’dan A Haber’de önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 16:39
TBMM yeni Başkanı’nı seçiyor. Cumhur İttifakı’nın tek HDP destekli 7’li koalisyonun ise 6 adayı var. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay’da A Haber önemli değerlendirmelerde bulundu. Oktay, “6 aday Millet İttifakı diye bir şeyin kalmadığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
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