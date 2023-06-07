07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meclis’te “Başkanlık” seçimi heyecanı! Cumhur’un tek 7’li koalisyonun 6 adayı var

Meclis’te “Başkanlık” seçimi heyecanı! Cumhur’un tek 7’li koalisyonun 6 adayı var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2023 15:48
Meclis Genel Kurulu’nda bakanların yemin töreninde Meclis Başkanlığı için seçim heyecanı başladı. Cumhur İttifakı tek yürek olup Numan Kurtulmuş’u aday gösterirken içinde HDP’nin de olduğu 7’li koalisyon paramparça oldu. Muhalefet kanadı 6 aday çıkardı. Meclis Başkanlığı için toplamda 7 aday yarışacak. Peki Meclis’teki tablo ne anlatıyor? Gelişmeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meclis’te “Başkanlık” seçimi heyecanı!
Meclis’te “Başkanlık” seçimi heyecanı!
Aile Bakanı Göktaş deprem bölgesine gidiyor
Aile Bakanı Göktaş deprem bölgesine gidiyor
CHP kurultay takvimi belli oldu
CHP kurultay takvimi belli oldu
İBB’ye Kız Kulesi sahil yolu isyanı
İBB'ye Kız Kulesi sahil yolu isyanı
TBMM’de yemin töreni! Bakanlar yemin etti
TBMM'de yemin töreni! Bakanlar yemin etti
TBMM’de yemin töreni
TBMM'de yemin töreni
Meclis yeni başkanını seçecek
Meclis yeni başkanını seçecek
’ABD helikopterle PKK’lı taşıdı’ iddiası
'ABD helikopterle PKK'lı taşıdı' iddiası
Sanayi ve Teknoloji Bakanı A Haber’de!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı A Haber'de!
Yunanistan’da Mavi Vatan paniği!
Yunanistan'da "Mavi Vatan" paniği!
Yunanistan’ın geri ittiği 5 kişi FETÖ’cü çıktı
Yunanistan'ın geri ittiği 5 kişi FETÖ'cü çıktı
Sağlık Bakanı Koca’dan SMA açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması
Daha Fazla Video Göster