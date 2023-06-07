07 Haziran 2023, Çarşamba
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Meclis’te “Başkanlık” seçimi heyecanı! Cumhur’un tek 7’li koalisyonun 6 adayı var
Meclis Genel Kurulu’nda bakanların yemin töreninde Meclis Başkanlığı için seçim heyecanı başladı. Cumhur İttifakı tek yürek olup Numan Kurtulmuş’u aday gösterirken içinde HDP’nin de olduğu 7’li koalisyon paramparça oldu. Muhalefet kanadı 6 aday çıkardı. Meclis Başkanlığı için toplamda 7 aday yarışacak. Peki Meclis’teki tablo ne anlatıyor? Gelişmeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya değerlendirdi.