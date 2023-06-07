Sanayi ve Teknoloji Bakanı A Haber'de! Yeni dönemin yol haritası nasıl olacak?
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını cevaplıyor… Kacır, "Biz tabi Türkiye Yüzyılı'nda milli teknoloji hamlesinin Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarla üretebilmesi bunun yanında rekabetçi şekilde ihraç edebilmesinin aslında en önemli unsurlarından biri olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı Kabine'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev alan Mehmet Fatih Kacır, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını cevapladı. Bakan Kacır, "Cari açığı kalıcı olarak bitireceğiz. Bu alanda atacağımız yapısal adımları hızlandırıyoruz. Deprem bölgesine teşvik desteği veriyoruz. 30 milyar TL'lik yatırım için teşvik belgesi imzalandı." ifadelerini kullandı.
Mehmet Fatih Kacır'ın öne çıkan sözleri:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. Kabinesi ülkemize hayırlı olsun. Rabbim bizleri milletimize mahcup etmesin. Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 20 yılda gerçekleşen büyük atılımların ve hamlelerin taçlandığı bir dönemi ortaya koymak için canla başla gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bir süreklilik hem de bir değişim ortaya koymuş oldu. Kabine'deki diğer bakan arkadaşlarımızla beraber el ele vereceğiz uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Biz tabi Türkiye Yüzyılı'nda milli teknoloji hamlesinin Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarla üretebilmesi bunun yanında rekabetçi şekilde ihraç edebilmesinin aslında en önemli unsurlarından biri olduğunu değerlendiriyoruz.
Son 5 yılda milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önemli işlere imza atmaya gayret ettik. Pandemi dönemi Türkiye'nin önünde yeni fırsatlarında doğmasına yol açtı. Pandemide dünyada tedarik zincirlerinin yeniden ele alınmasını ve tek bir merkezden liderlik yapmanın ortaya koyduğu risklerin sonuçlarını bütün markalara üreticilere göstermiş oldu. Pek çok ülke Türkiye'yi bir yeni tedarik merkezi değerlendirme noktasına geldi.
"CARİ AÇIĞI KALICI OLARAK BİTİRECEĞİZ"
Cari açık meselesinin kalıcı olarak ortadan kalkması için atacağımız adımları hızlandıracağız. Yüksek Teknoloji ihracatımızı 6.5 milyar doların üstüne çıkardık. Bu yıl ise 8-9 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Teknoloji ürünlerinin hangisinde Türkiye cari açık veriyor? Bu ürünleri tek tek inceledik. Bu ürünlerin hangileri Türkiye'de üretilebilir, hangilerinin çarpan etkisi yüksek olur, hangilerinde dünya ile rekabet edilebilir? Bu alanlarda KOSGEB destekleri ile sanayicilerimizi destekledik. 200'e yakın projeyi destekledik bu kapsamda. Türkiye'nin cari açığını kapatmak için nokta atışı hedeflere çalışacağız.
"DEPREM BÖLGESİNE TEŞVİK DESTEĞİ"
Deprem bölgesine teşvik desteği veriyoruz. 30 milyar TL'lik yatırım için teşvik belgesi imzalandı. Bizim bu illerde yakaladığımız ivmeyi kaybetmememiz lazım. Bu şehirlerin inşası ve ihyası için sanayi ve üretimin kesintisiz devam etmesi önemli. Depremde zarar gören sanayicilerimizin zararları kapatmak için teşvikleri sunduk. Dün itibarıyla 30 milyar liralık yatırımı harekete geçirecek şekilde deprem bölgesine teşvik belgeleri ile sunduk. Yeni sanayi bölgeleri oluşturmak da bu bölgelerde çok önemli. Yeni sanayi siteleri ve alanları kuruyoruz. Hem ada bazlı yerinde dönüşümü destekliyoruz. Hem de yeni OSB'ler ile buradaki sanayi gücünün harekete geçmesini sağlıyoruz. Bölgeyi yalnız bırakmayacağız. Bugün yemin törenimiz var. İlk ziyaretimi daha sonra deprem bölgesine yapacağız.
"TOGG GELECEĞİ HEDEFLİYOR"
Togg yeni nesil sanayi politikamızın bir sembolüdür. Togg milli markamızdır. Bizim için katma değerli ürünleri yerlileştirmek önemli. Türkiye otonom teknolojide öncü ülkelerinden biri olacak. TOGG milletimizin iftihar kaynağı. Bu bir irade sayesinde mümkün oldu. Türkiye'de satılan araç sayısı 11 yıl önce 500 bine ulaştığında yüksek sesle, "Kendi aracımızı üretecek babayiğitler bekliyorum" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Keşke girişimcilerimiz, yatırımcılarımız biraz daha hızlı harekete geçebilseydi. Fırsat penceresi kapanmadan biz bu girişimi Cumhurbaşkanımızın iradesi ile gerçekleştirmiş olduk. TOGG dönüşüm döneminde hayata geçti. Geleceği hedefleyen bir proje olarak hayata geçti. 2019'da TOGG'un ilk araçlarının lansmanını gerçekleştirdik aralık ayında yaptık. 2023 yılının Mart ayından itibaren de satışa geçtik. Pandemiye rağmen çok hızlı geçiş yaptık. 500 milyon euro yatırım gerçekleştirdi girişimcilerimiz. Yeni nesil sanayi politikamızın simgesidir TOGG. Türkiye'de tedarik zinciri sorunumuz yok. 200'den fazla firmanın Türkiye'de tedarikçi firmaları var. Yerlilik dediğimiz parçaların yerli olarak üretilmesidir.
TÜRK-UZAY BİLİM MİSYONU
1,5 yıl içinde aya ilk teması sağlamış olmayı hedefliyoruz.
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