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Meclis yeni başkanını seçecek

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Giriş: 07.06.2023 14:37
Meclis bugün yeni başkanını seçecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ve konukları Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta aktardı.
Meclis yeni başkanını seçecek
Meclis yeni başkanını seçecek
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