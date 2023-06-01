İstifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Antalya mitingindeki sözleri gündem oldu: Koltuğundan kalkmayan insan altına etmiş demektir

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR VE BURADAYIZ"

Kaybettiği 12.seçimin ardından koltuğu hala bırakmayan CHP'li Kılıçdaroğlu; "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren yirmi beş milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diyerek yenilgiye doymadığını tekrar gözler önüne sermişti.