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İstifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya mitingindeki sözleri gündem oldu: Koltuğundan kalkmayan insan altına etmiş demektir

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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İstifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Antalya mitingindeki sözleri gündem oldu: Koltuğundan kalkmayan insan altına etmiş demektir

Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken HDPKK desteğine rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünmezken MYK'daki tüm isimleri istifa ettirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu diktatörlüğü CHP tabanından rahatsızlık yaratırken akıllara Kılıçdaroğlu'nun Antalya mitingindeki sözleri geldi. Bay Kemal o mitingte "Uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Yani altına etmiş demektir." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

"MÜCADELEYE DEVAM" MESAJI

Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçimlerde yaşadığı hezimetle başta Kandil olmak üzere yedili koalisyonda da hayal kırıklığı yaratan Kılıçdaroğlu beklenenin aksine istifa etmeyerek "Mücadaleye devam" dedi.

İSTİFAYA YANAŞMADI

14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimlerinde mağlubiyete uğrayan Kılıçdaroğlu için istifa sesleri yükselmişti. CHP içinde Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin gibi isimlerin Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşulurken, 8'li Koalisyonun Adayı Kılıçdaroğlu "Buradayız" mesajı vermişti.

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR VE BURADAYIZ"

Kaybettiği 12.seçimin ardından koltuğu hala bırakmayan CHP'li Kılıçdaroğlu; "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren yirmi beş milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diyerek yenilgiye doymadığını tekrar gözler önüne sermişti.

Seçimlerde yaşadığı başarısızlığın faturasını partisinin MYK üyelerine kesen Bay Bay Kemal, tüm üyeleri istifaya davet edip istifalarını aldı.

İstifa eden üyeler şöyle;

Ahmet Akın
• Ali Öztunç
Bülent Kuşoğlu
• Bülent Tezcan
• Devrim Barış Çelik
• Faik Öztrak
• Fethi Açıkel
• Gamze Akkuş İlgezdi
• Gökçe Gökçen
• Gülizar Biçer Karaca
• Lale Karabıyık
• Muharrem Erkek
• Oğuz Kaan Salıcı
• Selin Sayek Böke
• Seyit Torun
• Veli Ağbaba
• Yüksel Taşkın

"KOLTUĞUNDAN KALKMAYAN İNSAN ALTINA ETMİŞ DEMEKTİR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Antalya mitinginde söylediği sözleri akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu "Uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Yani altına etmiş demektir." ifadelerini kullanmıştı.

ASLA KOLTUĞA KİLİTLENİP KALMAYACAĞIM DEMİŞTİ AMA...

Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu 2012 yılında yaptığı paylaşımda "Ben asla ve asla koltuğa kilitlenip ben hep burada kalcağım diye birşey yok. O geride kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

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